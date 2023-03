‘Ảnh đế’ Yoo Ah In bị triệu tập điều tra vì bê bối chất cấm

Yoo Ah In đến sở cảnh sát tiếp nhận điều tra vào sáng 27.3 DISPATCH

Trang tin tiết lộ Yoo Ah In đến Sở cảnh sát ở Seoul (Hàn Quốc) vào khoảng 9 giờ sáng (giờ địa phương). Nam diễn viên ăn mặc chỉnh tề, lịch sự, anh giữ khoảng cách với các phóng viên, im lặng trước những câu hỏi của truyền thông và đi thẳng vào trong. Đây là lần đầu tiên sao phim Hellbound xuất hiện trước công chúng kể từ khi vướng lùm xùm sử dụng chất kích thích vào tháng 2. Tài tử 37 tuổi phải trải qua cuộc thẩm vấn với đơn vị điều tra tội phạm ma túy.



Koreaboo cho biết trong gần 2 tháng qua, cơ quan điều tra đã dốc toàn lực để tìm kiếm chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ việc. Họ đã tịch thu hai điện thoại của Yoo Ah In và phân tích các cuộc trò chuyện trong đó. Lực lượng chức năng cũng thực hiện các báo cáo pháp y, khám xét nhà riêng của nam diễn viên và cơ sở y tế bị nghi cung cấp chất cấm cho anh. Nhân viên phòng khám, nhân viên của công ty nghệ sĩ cũng như những người quen có liên quan cũng đã được triệu tập. Yoo Ah bị cấm xuất cảnh trong quá trình điều tra. Truyền thông xứ Hàn tiết lộ tài tử sinh năm 1986 được xác định dương tính với 4 loại chất kích thích gồm cần sa, propofol, cocaine và ketamine.

Nam diễn viên tỏ thái độ hối lỗi trước những sai lầm của bản thân DISPATCH

Trước cáo buộc sử dụng chất cấm, phía Yoo Ah In cho biết nam diễn viên đã nhận thức được những sai làm mà mình mắc phải và đang tự kiểm điểm. Cùng với đó, tài tử 37 tuổi “đang rất hối lỗi mặc dù không có từ ngữ nào có thể diễn đạt đủ sự hối lỗi của mình”. Sao nam hứa sẽ nói sự thật và tích cực tham gia các cuộc điều tra.

Bê bối chất cấm gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng và sự nghiệp của Yoo Ah In. Các thương hiệu đang hợp tác với mỹ nam phim Chuyện tình ở Sungkyunkwan cũng nhanh chóng quay lưng với diễn viên. Scandal cũng khiến nghệ sĩ 8X bị loại khỏi Hellbound 2. Các dự án sắp phát hành của anh như The Match, Hi.5, Goodbye Earth cũng chịu ảnh hưởng.

Yoo Ah In đứng trước nguy cơ tiêu tan sự nghiệp vì bê bối chất cấm INSTAGRAM NV

Yoo Ah In sinh năm 1986, anh đã có 20 năm hoạt động trong làng giải trí với vai trò diễn viên. Tài tử 37 tuổi ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm từ điện ảnh đến truyền hình: Chuyện tình ở Sungkyunkwan, Vua thời trang, Lục long tranh bá, Burning, Alive, Veteran, Khi im lặng cất lời, Hellbound… Yoo Ah In được biết đến là một diễn viên tài năng, từng thắng nhiều giải thưởng phim ảnh uy tín, trong đó hai lần lên ngôi “Ảnh đế” Rồng Xanh. Trước khi vướng bê bối chất cấm, Yoo Ah In nổi tiếng là nghệ sĩ có lối sống chuẩn mực, tích cực làm từ thiện, thẳng thắn nêu quan điểm về những vấn đề chính trị - xã hội.