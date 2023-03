Yoo Ah In mất vai trong 'Hellbound' phần 2 sau bê bối dùng chất cấm

Gần đây, làng giải trí xứ Hàn đang rúng động với thông tin tài tử Yoo Ah In bị phát hiện sử dụng chất cấm. Hôm 5.2, cảnh sát đã bắt giữ Yoo Ah In để điều tra ngay khi anh trở về Hàn Quốc từ Mỹ. Kết quả, Yoo Ah In dương tính với 4 bốn loại ma túy khác nhau là: propofol, cần sa, cocaine và ketamine. Đơn vị Điều tra Tội phạm Ma túy của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) cho biết ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn sử dụng propofol 73 lần vào năm 2021. Tổng lượng propofol là hơn 4.400 ml, một liều lượng không nhỏ.

Yoo Ah In chính thức mất vai trong Hellbound phần 2 NETFLIX

Mới đây, theo Allkpop, Yoo Ah In đã chính thức bị Netflix loại tên khỏi sêri Hellbound phần 2, dự kiến khởi quay vào mùa hè năm nay. Hellbound là một trong những tác phẩm đáng nhớ nhất mà Yoo Ah In tham gia. Phần một của phim thành công rực rỡ về tỉ suất người xem, được giới phê bình đánh giá cao về chất lượng. Ra mắt hồi tháng 11.2021, bộ phim dẫn đầu bảng xếp hạng Netflix toàn cầu chỉ sau 24 giờ phát hành.

Chuyển thể từ webtoon cùng tên, Hellbound lấy bối cảnh xã hội đương đại nhiễu nhương khi những sứ giả địa ngục xuất hiện, đưa ra lời phán quyết về sinh tử của con người và trừng trị họ với những hình phạt dã man nhất. Trong Hellbound, Yoo Ah In thủ vai Jung Jin Soo - thủ lĩnh sáng lập giáo phái New Truth Society. Từ một tổ chức tôn giáo nhỏ, New Truth Society nổi lên như một thế lực đáng gờm có khả năng thao túng xã hội. Nhân vật nửa chính nửa tà của Yoo Ah In có vai trò quan trọng đối với toàn bộ mạch phim và được dự đoán sẽ có màn tái xuất đầy bất ngờ ở phần hai.

Yoo Ah In từng được khen ngợi hết lời khi vào vai giáo chủ Jung Jin Soo trong Hellbound NETFLIX

Tài tử Kim Sung Cheol sẽ thay thế Yoo Ah In đóng vai Jung Jin Soo trong phần 2 Hellbound IMDB

Tuy nhiên, vì scandal, Yoo Ah In đã đánh mất cơ hội này. Được biết, người thay thế "ảnh đế" vào vai giáo chủ Jung Jin Soo là nam diễn viên Kim Sung Cheol. Anh sinh năm 1991, được khán giả biết đến qua các bộ phim Hometown Cha Cha Cha, Our beloved summer, Prison playbook, Vincenzo… Cùng với các gương mặt cũ như Kim Hyun Joo, Kim Shin Rok, Lee Dong Hee, Kim Sung Cheol sẽ bắt đầu quay Hellbound 2 vào mùa hè này.

Vì bê bối sử dụng ma túy, Yoo Ah In đang đứng trước nguy cơ tiêu tan sự nghiệp. Hiện tại, đã có vô số nhãn hàng cắt đứt hợp đồng quảng cáo với tài tử sinh năm 1986 và gỡ bỏ hình ảnh của anh khỏi các phương tiện truyền thông. Ngoài ra, dự án phim truyền hình The match có sự tham gia của Yoo Ah In và Lee Byung Hun cũng có khả năng cao không được lên sóng nếu nam diễn viên 8X vướng vào vòng lao lý.

Yoo Ah In có nguy cơ tiêu tan sự nghiệp sau scandal dùng ma túy THE KOREA HERALD

Yoo Ah In sinh năm 1986, anh được xem là một diễn viên thực lực có sự nghiệp đáng mơ ước trong làng giải trí xứ kim chi. Nam diễn viên từng được khán giả châu Á hết sức yêu mến qua các bộ phim như Chuyện tình Sungkyunkwan, Punch (2011), Secret Affair (2014), Veteran (2015), The Throne (2015), Six Flying Dragons (2015-2016), Burning (2018), #Alive (2020) hay gần đây là Hellbound. Yoo Ah In cũng từng hai lần giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh danh giá của Hàn Quốc.