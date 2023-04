'Ảnh đế' Yoo Ah In bị điều tra vì sử dụng loại chất cấm thứ 5

Mới đây, cơ quan cảnh sát Seoul đưa ra thông cáo cập nhật diễn biến việc Yoo Ah In sử dụng chất cấm. Cụ thể, đại diện đơn vị này cho biết trong một cuộc điều tra gần đây, nam diễn viên Yoo Ah In bị nghi ngờ sử dụng zolpidem và cảnh sát dự định sẽ sớm triệu tập để điều tra thêm.



Yoo Ah In xuất hiện tại sở cảnh sát để tiếp nhận điều tra các cáo buộc liên quan vào ngày 27.3 Cloud New

TheoYonhap News, ban đầu “ảnh đế" không bị điều tra về sử dụng zolpidem, nhưng sau khi đột kích khám xét các sở y tế cảnh sát đã tìm ra bằng chứng cho thấy nam nghệ sĩ lạm dụng loại thuốc này đồng thời thu giữ các giấy tờ liên quan. Theo đó, Yoo Ah In được bác sĩ kê đơn dùng trái phép chất cấm thứ 5 này từ các bệnh viện, phòng khám tương tự như cách thức lấy cocaine và ketamine. Zolpidem có tác dụng an thần, được chỉ định trong điều trị ngắn hạn chứng mất ngủ không thường xuyên và chứng mất ngủ tạm thời do stress.. Nhưng do đặc tính gây nghiện nên zolpidem phải dùng theo chỉ định và bác sĩ không được kê quá 10mg/ngày cho bệnh nhân.

Ở thời điểm hiện tại, Yoo Ah In bị cáo buộc vì sử dụng trái phép 4 chất cấm gồm propofol, cần sa, cocaine và ketamine. Tuy nhiên, nam diễn viên đã phủ nhận việc sử dụng cocaine và chỉ thừa nhận lạm dụng cần sa, còn propofol, ketamine là loại thuốc được bác sĩ kê đơn nhằm điều trị bệnh.

Không những vậy, gần đây truyền thông Hàn đưa tin nam diễn viên 37 tuổi thường xuyên bị bắt gặp dùng chất cấm cùng bạn bè là người nổi tiếng tại một quán bar của người quen tại Itaewon kể từ tháng 10.2022. Các nguồn tin cho biết nhóm của “ảnh đế" chỉ gọi ít rượu nhưng lúc nào cũng trong tình trạng cực kỳ say xỉn. Điều này khiến cho cộng đồng mạng nhớ lại nghi vấn Yoo Ah In được cho là nguyên nhân khiến đám đông kích động dẫn tới thảm họa ở Itaewon.

Đêm ác mộng trong con hẻm Itaewon khiến 159 người thiệt mạng, phần lớn là thanh niên trong độ tuổi 20-30 và hơn 190 người bị thương Cloud New

Yoo Ah In sinh năm 1986, có 20 năm hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên. Nổi lên nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình Sungkyunkwan Scandal vào năm 2010 và từ đó trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc, giành được một số giải thưởng cho diễn xuất bao gồm giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại giải thưởng của Hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc năm 2015 và giải thưởng Rồng Xanh năm 2016. Ngoài diễn xuất, Yoo Ah In còn được biết đến với gu thời trang độc đáo, nổi bật trong làng giải trí Hàn Quốc. Trước scandal, Yoo Ah In là gương mặt đại diện cho 10 thương hiệu, ước tính số tiền tài tử phải nộp phạt vì vi phạm hợp đồng rơi vào khoảng hơn 181 tỉ đồng.