Cựu điều tra viên vụ 'chuyến bay giải cứu': 'Sẵn sàng đổi cả tính mạng để kêu oan'

Chiều muộn 21.7, phiên tòa xét xử vụ đại án "chuyến bay giải cứu" kết thúc phần tranh luận, hội đồng xét xử cho 54 bị cáo nói lời sau cùng trước khi vào nghị án.



Cựu điều tra viên vụ án "chuyến bay giải cứu" Hoàng Văn Hưng tự bào chữa tại tòa TRẦN PHAN

Cựu điều tra viên nói kêu oan tới cùng

Trước bục khai báo, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5 (Cục An ninh điều tra, Bộ Công an), cựu điều tra viên chính thụ lý vụ án "chuyến bay giải cứu", tiếp tục khẳng định bị oan, đồng thời khẳng định sẵn sàng "đánh đổi cả tính mạng để tìm lại sự trong sạch cho bản thân".

Ông Hưng cũng bày tỏ luôn tin tưởng rằng, với tinh thần thượng tôn pháp luật, sự sáng suốt cùng kinh nghiệm của những người cầm cân nảy mực, hội đồng xét xử sẽ có những phân tích thấu đáo, khách quan, toàn diện để đưa ra một phán quyết chính xác nhất, đảm bảo tránh oan sai cho bị cáo.

Trước đó, trong phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát trình chiếu đoạn video trích xuất từ hệ thống camera tại cổng Cục An ninh điều tra Bộ Công an. Hình ảnh cho thấy ông Hưng nhận chiếc cặp số do cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nhờ người chuyển tới.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng bên trong chiếc cặp là 450.000 USD chứ không phải 4 chai rượu vang như lời ông Hưng khai. Cùng với số tiền này, ông Hưng nhận thêm 350.000 USD khác cũng thông qua bị cáo Tuấn, từ đó chiếm đoạt của ông Lê Hồng Sơn (cựu Tổng giám đốc Công ty Bluesky) và bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (cựu Phó giám đốc Công ty Bluesky) tổng cộng 800.000 USD, dưới vỏ bọc "chạy án".

Tự bào chữa trước tòa, ông Hưng vẫn một mực khẳng định bên trong cặp số chỉ có 4 chai rượu vang. Bị cáo này còn nói mọi người thấy video mình nhận chiếc cặp nhưng không có lời khai, hình ảnh nào thể hiện bên trong chứa 450.000 USD.

Cựu điều tra viên vụ án "chuyến bay giải cứu" còn cho rằng, bị cáo Tuấn và bị cáo Hằng thống nhất lời khai theo hướng đổ tội cho bị cáo, đề nghị "khởi tố anh Tuấn, chị Hằng tội vu khống"; đồng thời làm rõ số tiền hơn 1,8 triệu USD (trừ đi 800.000 USD ông Hưng bị cáo buộc lừa đảo) mà bị cáo Hằng đưa cho bị cáo Tuấn "chạy án" đã đi đâu. Nếu cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội không đưa cho ai, cần khởi tố bị cáo này thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Bảo bị cáo cầm 18 tỉ đồng rồi khởi tố tội lừa đảo, vậy anh Tuấn cầm 43 tỉ đồng sao không phải lừa đảo?", ông Hưng nói và đặt thêm nghi vấn nếu bị cáo Tuấn không chiếm đoạt thì "43 tỉ đó, anh Tuấn có đưa cho ai để môi giới hối lộ hay không?".

Luật sư Trần Minh Tân bào chữa cho bị cáo Hoàng Văn Hưng TRẦN PHAN

Thực nghiệm cặp số chứa tiền nhưng không thực nghiệm chứa rượu?

Bào chữa cho Hoàng Văn Hưng, luật sư Trần Minh Tân nói "rất tiếc và đồng cảm" với tâm trạng "oan ức dồn nén" của cựu điều tra viên vụ án "chuyến bay giải cứu". Giống với thân chủ, luật sư này cho rằng các quyết định khởi tố, bắt tạm giam áp dụng với ông Hưng có phần nóng vội. Cơ quan tố tụng chỉ dựa trên lời khai của một bị can bị khởi tố trước đó để cho rằng ông Hưng đã nhận 450.000 USD "chạy án", là vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội.

Theo vị luật sư, ngay từ đầu, ông Hưng đã kêu oan, nhiều lần đề nghị các buổi hỏi cung có đầy đủ kiểm sát viên, được ghi âm, ghi hình theo quy định pháp luật, nhưng không được đáp ứng. Thêm vào đó, quá trình đối chất giữa ông Hưng với ông Nguyễn Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Thanh Hằng cũng có nhiều vi phạm. Điển hình như việc điều tra viên công bố các lời khai trước đó của cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, xác nhận đúng, sau đó mới để ông Hưng khai lời đối chất. Hoặc như việc bị cáo Hằng sử dụng tài liệu bản in chuẩn bị sẵn từ trước để đối đáp với những nội dung đối chất…

Vẫn theo luật sư, công tác thực nghiệm điều tra xung quanh mâu thuẫn lời khai giữa bị cáo Hưng và ông Tuấn về việc "bên trong chiếc cặp số có gì" chưa toàn diện. Cơ quan điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu" mới chỉ tiến hành thực nghiệm với lời khai của bị cáo Tuấn về việc giao tiền để củng cố chứng cứ buộc tội, trong khi không tiến hành thực nghiệm điều tra đối với lời khai của ông Hưng khi nói rằng trong cặp chỉ có rượu chứ không có tiền.