Cựu Giám đốc BIDV Phú Yên lãnh án tù do vi phạm quy định về cho vay

5/8 bị cáo lãnh án tù

Theo đó, đối với các bị cáo từng công tác tại BIDV Phú Yên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công (67 tuổi, cựu Giám đốc BIDV Phú Yên) 2 năm tù; bị cáo Lê Tấn Đức (47 tuổi, cựu Phó trưởng phòng Quản lý rủi ro BIDV Phú Yên) 1 năm tù; 2 bị cáo Nguyễn Văn Tuyến (65 tuổi, cựu Phó giám đốc BIDV Phú Yên) và Võ Hồng Phong (42 tuổi, cựu cán bộ Phòng quan hệ khách hàng BIDV Phú Yên) đều bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Công tại tòa THẾ MINH

3 bị cáo là Nguyễn Duy Sinh (50 tuổi, cựu Phó giám đốc BIDV Phú Yên), Nguyễn Phú Phong (48 tuổi, cựu Trưởng phòng Quan hệ khách hàng BIDV Phú Yên), Nguyễn Đại Hòa (44 tuổi, cựu Quyền trưởng phòng Quản trị tín dụng BIDV Phú Yên) với vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, khắc phục xong hậu quả nên được miễn hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Thành Hiếu (45 tuổi, Giám đốc Công ty Hiếu Anh, ở TP.HCM) bị tuyên phạt 5 năm tù.

Các bị cáo này đều bị tuyên án về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo quy định tại khoản 3 điều 179 bộ luật Hình sự năm 1999. Ngoài mức án nói trên, các bị cáo phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho BIDV Phú Yên.

Cho vay sai quy định, gây thiệt hại cho BIDV Phú Yên hơn 64 tỉ đồng

Theo cáo trạng, từ ngày 15.2.2008 - 31.12.2009, Công ty CP xuất nhập khẩu nông thổ sản An Bình (gọi tắt là Công ty An Bình) do Hồ Minh Hậu toàn quyền chỉ đạo trong các hoạt động, đã vay hơn 312 tỉ đồng tại BIDV Phú Yên.

Tài sản đảm bảo là hàng sắn lát và 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), trong đó của Nguyễn Thành Hiếu 8 sổ đỏ, Trần Đình Hoàng (Giám đốc một công ty ở Đồng Nai) 1 sổ đỏ và Trần Ngọc Hưng (ở H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) 2 sổ đỏ. BIDV Phú Yên tự định giá 11 sổ đỏ này có tổng giá trị hơn 87 tỉ đồng.

Trong suốt quá trình vay, dù đã nhiều lần hứa hẹn nhưng Hồ Minh Hậu và Công ty An Bình vẫn không thực hiện việc sang tên 11 sổ đỏ nêu trên cho Hậu nên không thể đăng ký giao dịch đảm bảo, không hoàn thành thủ tục thế chấp đảm bảo vay vốn của Công ty An Bình.

Đến tháng 12.2009, khi Hậu bỏ trốn, Công ty An Bình còn nợ 62 tỉ đồng gốc và hơn 1,2 tỉ đồng tiền lãi. BIDV Phú Yên cho Công ty An Bình vay trong khi 11 sổ đỏ do Hồ Minh Hậu cung cấp chưa hoàn tất thủ tục sang tên, không đăng ký giao dịch đảm bảo là vi phạm pháp luật dẫn đến không thể thu nợ số tiền hơn 63 tỉ đồng trên.

Sau khi biết Hậu bỏ trốn, đồng thời nhận thấy việc cho Công ty An Bình vay là sai quy định, không thể phát mại tài sản đảm bảo để thu hồi nợ, nguy cơ mất vốn hiện hữu, BIDV Phú Yên và Công ty An Bình rà soát, xác định Nguyễn Thành Hiếu, Trần Đình Hoàng và Trần Ngọc Hưng có nợ Hậu nên thống nhất sẽ thu nợ vay Công ty An Bình qua 3 người này.

Các bị cáo tại tòa THẾ MINH

Để thu được nợ, Nguyễn Công đã đưa ra chủ trương cho Hiếu, Hoàng, Hưng vay để thu hồi nợ của Công ty An Bình và chỉ đạo các cán bộ dưới quyền là Tuyến, Sinh, Phú Phong, Đức, Hòa và Hồng Phong thực hiện.

Hiếu, Hoàng, Hưng đều đồng ý sử dụng lại 11 sổ đỏ mà Hậu đã giao cho BIDV Phú Yên làm tài sản đảm bảo, tiếp tục vay vốn rồi chuyển trả cho Công ty An Bình, để ngân hàng thu hồi nợ. BIDV đã giải ngân cho công ty của Hiếu vay 55 tỉ đồng, công ty của Hoàng vay 48 tỉ đồng và cá nhân Hưng vay 5 tỉ đồng.

Tháng 8.2010, BIDV Phú Yên đã thu một phần từ số tiền mà 2 công ty và 1 cá nhân nêu trên vừa được cho vay để giải quyết khoản nợ gốc 62 tỉ đồng của Công ty An Bình. Sau đó, cả 3 trường hợp được BIDV Phú Yên cho vay đều không thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Đến tháng 6.2015, BIDV đã phát mãi tài sản công ty của Hoàng thu về hơn 49 tỉ đồng (đủ gốc và một phần lãi).

Đối với Hiếu và Hưng, quá trình cho vay, BIDV Phú Yên thực hiện không đúng quy định về cho vay trong việc thẩm định phương án vay vốn. Vì vậy, khi phát mại tài sản đảm bảo vẫn không thu hồi đủ số tiền cho vay, gây thiệt hại cho BIDV Phú Yên gần 34 tỉ đồng

Hiếu giúp sức cho các bị cáo là cán bộ, lãnh đạo BIDV Phú Yên trong việc hoàn tất hồ sơ vay vốn. Sau khi nhận được số tiền còn lại, Hiếu không sử dụng đúng mục đích dẫn đến mất vốn vay, gây thiệt hại gần 30 tỉ đồng.

Hưng thực hiện theo yêu cầu của BIDV, khoản vay để trả nợ cho Công ty An Bình mà không hưởng lợi từ khoản vay và đã trả đủ số tiền đã vay nên không xem xét xử lý hình sự.