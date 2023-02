Cựu giám đốc sở can thiệp đấu thầu, được 'lại quả' 600 triệu đồng

Tháng 9.2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên và một số công ty liên quan.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Kiên, Đinh Văn Hữu và những người khác để điều tra về tội danh trên.

Tại thời điểm khởi tố, vụ án này do Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Điện Biên tiến hành điều tra. Đến tháng 6.2022, Viện KSND tối cao ra quyết định chuyển vụ án đến Công an tỉnh Điện Biên để điều tra theo thẩm quyền.

Đến nay, Viện KSND tỉnh Điện Biên ban hành cáo trạng như đã nêu, đồng thời truy tố các bị can ra trước TAND tỉnh Điện Biên để xét xử theo quy định.