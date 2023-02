Hà Tĩnh: Khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu mua sắm thiết bị tại Sở GD-ĐT

Ngày 16.2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến những sai phạm trong công tác đấu thầu mua sắm thiết bị giáo dục xảy ra tại Sở GD-ĐT trong giai đoạn 2017 - 2019, đến nay đơn vị này đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra. Vụ án cũng đã được đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh.



Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh TÂN KỲ

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 13.9.2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý mua sắm thiết bị giáo dục, đầu tư xây dựng xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh này.

Theo đó, trong giai đoạn 2017 - 2019, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh thực hiện 17 gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học với tổng giá trị hợp đồng hơn 250 tỉ đồng. Trong đó, mua sắm tập trung 15 gói thầu với tổng giá trị hơn 240 tỉ đồng, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh tự mua sắm 2 gói thầu trị giá gần 10 tỉ đồng.

Những gói thầu này bị "đội giá" cao bất thường, nhiều mục bị tráo đổi phụ lục gây thất thoát nhiều tỉ đồng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh sau đó cũng yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vào cuộc điều tra, làm rõ, vì nhận thấy có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ tài liệu, vi phạm quy định về đấu thầu, thẩm định giá.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm các cá nhân liên quan, gồm: bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, Giám đốc Sở GD-ĐT; ông Nguyễn Quốc Anh, Phó giám đốc; ông Trần Trung Dũng, nguyên Giám đốc; ông Nguyễn Xuân Trường, nguyên Phó giám đốc và bà Nguyễn Thị Hải Lý, nguyên Phó giám đốc sở này.

Đây là những cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đến nay, đã tổ chức kiểm điểm xong, hiện đang chờ xin ý kiến Ban cán sự để xử lý kỷ luật.

Công ty CP Vạn Xuân cũng là doanh nghiệp trúng thầu của Sở GD-ĐT TÂN KỲ

Trước đó, vào ngày 12.9.2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan. 7 bị can liên quan đã bị bắt giữ, trong đó có Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công tỉnh Hà Tĩnh Lê Viết Cường. Những bị can này được xác định là đã cấu kết hoặc can thiệp để làm sai lệch hồ sơ các gói thầu do Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Các doanh nghiệp liên đới đang bị điều tra trong việc cung cấp trang thiết bị giáo dục cho Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh trong vụ án nói trên, được xác định gồm: Công ty CP Thương mại Hồng Hà, Công ty CP Đầu tư P&T, Công ty CP Công nghệ thông tin Lam Hồng, Công ty CP Bảo Toàn và Công ty CP Vạn Xuân…