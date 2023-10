Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh lĩnh án 15 năm tù

Ngày 17.10. TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án 17 bị cáo liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa nhận hối lộ xảy ra tại Sở GD-ĐT Quảng Ninh.



Theo đánh giá của HĐXX, cựu Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Hành trình thành công mới (Công ty NSJ) Hoàng Thị Thúy Nga là bị cáo có vai trò cao nhất trong vụ án "thông thầu" xảy ra tại Sở GD-ĐT Quảng Ninh; còn bị cáo Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh, là người có vai trò chính, đứng đầu trong nhóm bị cáo tại cơ quan này.

Theo TAND tỉnh Quảng Ninh, sau quá trình xét xử, HĐXX nhận thấy kết luận của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cáo trạng của Viện KSND tối cao đối với 17 bị cáo tại vụ án là đúng quy định của pháp luật. Căn cứ quá trình xét hỏi tại tòa, chứng cứ điều tra, lời bào chữa của bị cáo và các luật sư, HĐXX xét thấy, bị cáo Vũ Liên Oanh , cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh và bà Hoàng Thị Thúy Nga, cựu Chủ tịch Công ty NSJ, có quen biết nhau từ trước. Đến năm 2016, sau khi nắm bắt được chủ trương mua sắm trang thiết bị do Sở GD-ĐT Quảng Ninh làm chủ đầu tư, bà Nga đến gặp bà Oanh, đặt vấn đề muốn trúng gói thầu theo giá do bà Nga ấn định từ trước. Đề xuất này được bà Oanh đồng ý.

Sau đó, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh đã giới thiệu bà Nga cho cấp dưới của mình, yêu cầu phối hợp trong việc thực hiện các thủ tục, lập, triển khai thực hiện dự án và tổ chức đấu thầu.

Với vai trò là đại diện chủ đầu tư, bà Oanh tạo điều kiện cho bà Nga tự lập 6 dự án, sau đó tham gia đấu thầu và trúng cả 6 gói. Trong đó, 2 gói thầu năm 2019 gây thiệt hại hơn 80 tỉ đồng. Sau khi trúng thầu, bà Nga đã chi hối lộ cho bà Oanh 14 tỉ đồng.

Bản thân bà Oanh biết rõ việc làm trên là trái pháp luật, NSJ Group không đủ năng lực nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới nhằm giúp công ty của bà Nga tham gia, trúng thầu; nhận số tiền 14 tỉ đồng từ bà Nga.

Ngoài bà Oanh, bà Nga còn chi hối lộ cho ông Ngô Vui 14,8 tỉ đồng và ông Hà Huy Long 1,36 tỉ đồng. Tổng số tiền đưa - nhận hối lộ là hơn 30 tỉ đồng.

Cũng theo HĐXX, mặc dù trong quá trình điều tra và thời gian xét xử tại tòa, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga không nhận tội nhưng căn cứ vào lời khai của bà Oanh, ông Vui, ông Long cùng các nhân chứng khác, cho thấy có đủ căn cứ để chứng minh cựu Chủ tịch Công ty NSJ đã đưa hối lộ các cựu lãnh đạo, cán bộ Sở GD-ĐT Quảng Ninh.

Trước những hành vi trên, HĐXX tuyên phạt Hoàng Thị Thúy Nga 20 năm tù; Vũ Liên Oanh 15 năm tù; Ngô Vui 11 năm tù; Hà Huy Long 6 năm tù. 14 bị cáo còn lại được hưởng án treo.