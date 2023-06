Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT QuảngNinh và thuộc cấp bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 30 tỉ đồng

3 bị can (từ trái qua): Vũ Liên Oanh, Ngô Vui và Hà Huy Long

So với kết luận điều tra lần đầu, số bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tăng từ 15 lên 17 bị can. Ngoài nhóm bị can cũ thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh (chủ đầu tư) và Công ty NSJ (nhà thầu), 2 bị can mới là Trần Phú Hưng, cựu Phó tổng giám đốc Công ty thẩm định giá AIC, và Nguyễn Anh Tuấn, cựu thẩm định viên Công ty thẩm định giá AIC.

Đặc biệt, 4 bị can bị đề nghị truy tố thêm tội danh thứ hai. Trong đó, Chủ tịch Công ty NSJ Hoàng Thị Thúy Nga bị cáo buộc tội đưa hối lộ. Bà Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh; ông Ngô Vui, cựu Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính; và ông Hà Huy Long, cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch - tài chính (Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh), cùng bị cáo buộc tội nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, từ 2016 - 2019, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh là chủ đầu tư 6 dự án mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học. Do có mối quan hệ từ trước, bà Oanh đồng ý cho công ty của bà Nga cung cấp thiết bị.

Được "bật đèn xanh" từ lãnh đạo Sở, bà Nga chỉ đạo nhân viên thực hiện "quy trình 93 bước" để thâu tóm các gói thầu. Theo chỉ đạo, nhân viên dưới quyền bà Nga và cấp dưới của bà Oanh cùng nhau thống nhất về số lượng trường, lớp, danh mục, số lượng và giá thành hàng hóa.

Nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước và che giấu lợi nhuận thực tế, bà Nga dùng thủ đoạn nâng giá thiết bị từ nước ngoài trước khi nhập khẩu vào VN bằng việc ký hợp đồng với các công ty trung gian (để nâng giá) thay vì ký trực tiếp với hãng sản xuất. Hàng hóa sau khi được nhập về tiếp tục được mua, bán qua lại giữa các công ty do bà Nga chi phối, hòng nâng giá thêm một lần nữa trước khi đưa vào các gói thầu.

Với thủ đoạn trên, công ty của bà Nga trúng 6 gói thầu với tổng giá trị hơn 636 tỉ đồng. Trong số này, tại 2 gói thầu mua sắm thiết bị mầm non và tiểu học năm 2019 (tổng giá trị hơn 323 tỉ đồng), Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định thiệt hại hơn 80 tỉ đồng, là số tiền bị nâng khống giữa giá khai báo hải quan và giá gốc của hãng sản xuất.

Sau khi trúng thầu và thực hiện xong dự án, vào các dịp cuối năm, bà Nga đã 4 lần đưa hối lộ cho bà Oanh với tổng số 14 tỉ đồng. Ngoài ra, bà Nga còn chi quà cho ông Ngô Vui 14,8 tỉ đồng, ông Hà Huy Long 1,855 tỉ đồng.

Hai bị can Nga và Oanh được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Đối với hành vi đưa, nhận hối lộ, trong khi 3 bị can Oanh, Vui và Long đều thừa nhận hành vi thì bị can Nga một mực phủ nhận, khẳng định không có chuyện đưa tiền. Tuy nhiên, căn cứ trích xuất dữ liệu tài khoản ngân hàng, sao kê cuộc gọi điện thoại, lời khai đối chất giữa các bị can, vẽ lại sơ đồ…, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận định có đủ cơ sở kết luận các bị can phạm tội như đã nêu.

Ngoài vụ án trên, bà Hoàng Thị Thúy Nga đã bị tuyên phạt 12 năm tù trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai và 8 năm tù trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế TP.Cần Thơ, cùng về vi phạm đấu thầu. Bị can này còn đang bị điều tra trong 1 vụ án khác xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.