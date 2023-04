Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa can thiệp thầu, được 'lại quả' 3 tỉ đồng

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, trong vụ án thông thầu thiết bị dạy học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.



Bị can Phạm Thị Hằng, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa BỘ CÔNG AN

Trong số này, có bị can Phạm Thị Hằng, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa; Lê Văn Cương, cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Văn Phụng, cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; Lê Thế Sơn, Giám đốc Công ty Sách Thanh Hóa…

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2020, Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện 2 gói thầu mua sắm đồ dùng dạy học lớp 1 cho các trường học trên địa bàn, với tổng giá trị gần 120 tỉ đồng.

Biết chủ trương trên, bị can Lê Thế Sơn đến gặp bà Phạm Thị Hằng xin tham gia và tạo điều kiện để trúng gói thầu. Bà Hằng sau đó chỉ đạo cấp dưới tại sở GD-ĐT tạo điều kiện cho Công ty Sách Thanh Hóa trúng thầu.

Các bị can bị cáo buộc can thiệp bất hợp pháp, vi phạm các quy định về tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, từ đó gây thiệt hại 20,8 tỉ đồng.

Đáng chú ý, kết thúc mỗi gói thầu, bị can Lê Thế Sơn đã đến phòng làm việc chi "lại quả" cho bị can Nguyễn Văn Phụng mỗi lần 3 tỉ đồng, tổng cộng là 6 tỉ đồng.

Số tiền này, bị can Phụng đã đưa cho bà Phạm Thị Hằng 3 tỉ đồng; Trịnh Hữu Nghĩa, cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, 1,65 tỉ đồng; cá nhân bị can Phụng 700 triệu đồng… Số tiền còn lại 300 triệu đồng, bị can Phụng khai giữ cho Phòng Kế hoạch - Tài chính chi vào việc chung.