Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh bị cáo buộc nhận hối lộ 14 tỉ đồng

Ngày 16.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh và một số đơn vị liên quan.



Các bị can Vũ Liên Oanh (trái) và Hoàng Thị Thúy Nga T.H

So với kết luận điều tra lần đầu, số bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tăng từ 15 lên 17. Hai bị can mới là Trần Phú Hưng, cựu Phó tổng giám đốc Công ty thẩm định giá AIC, và Nguyễn Anh Tuấn, cựu thẩm định viên Công ty thẩm định giá AIC.

Đặc biệt, 4 bị can bị đề nghị truy tố thêm tội danh thứ hai. Trong đó, Chủ tịch NSJ Group Hoàng Thị Thúy Nga bị cáo buộc phạm tội đưa hối lộ. Bà Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh; ông Ngô Vui, cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh); ông Hà Huy Long, cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh), cùng bị cáo buộc tội nhận hối lộ.

Kết luận điều tra xác định, bà Oanh và bà Nga có quen biết nhau từ trước. Hai bên trao đổi, thống nhất về việc để công ty của bà Nga tham gia các gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục trên địa bàn.

Với vai trò là đại diện chủ đầu tư, bà Oanh tạo điều kiện cho bà Nga tự lập 6 dự án, sau đó tham gia đấu thầu và trúng cả 6 gói. Trong đó, 2 gói thầu năm 2019 gây thiệt hại hơn 80 tỉ đồng. Sau khi trúng thầu, bà Nga đã chi cho bà Oanh 14 tỉ đồng.

Bản thân bà Oanh biết rõ việc làm trên là trái pháp luật, NSJ Group không đủ năng lực nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới nhằm giúp công ty của bà Nga tham gia, trúng thầu. Việc bà Oanh nhận 14 tỉ đồng sau khi thực hiện các gói thầu là động cơ vụ lợi để làm trái quy định.

Cơ quan điều tra xác định bà Oanh có vai trò cầm đầu, chủ mưu cùng với bà Nga. Quá trình điều tra, bị can tự nguyện và mong muốn gia đình nộp lại 14 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Tuy gia đình chưa nộp nhưng cơ quan điều tra đã kê biên 8 bất động sản, 1 động sản có liên quan đến bị can để phục vụ thi hành án.

Về phía mình, sau khi trúng thầu, ngoài bà Oanh, bà Nga còn chi cho bị can Ngô Vui 14,8 tỉ đồng, Hà Huy Long 1,855 tỉ đồng.

Ở lần kết luận điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định việc đưa và nhận tiền giữa các bị can dừng ở hành vi vi phạm về đấu thầu. Sau khi Viện KSND tối cao ra quyết định yêu cầu điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công đã ra quyết định khởi tố bổ sung và đề nghị truy tố thêm tội danh với các bị can như đã nêu.

Ngoài vụ án trên, thời gian qua, bà Nga đã bị xét xử trong 2 vụ án lớn đều về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, bà Nga bị cáo buộc có sai phạm cùng với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC, nên bị tuyên án 12 năm tù. Trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế TP.Cần Thơ, bà Nga bị tuyên án 8 năm tù.

Một vụ án khác liên quan đến bà Nga cũng đang được điều tra, xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh. Bà Nga bị cáo buộc vi phạm các quy định về bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. 9 bị can đã bị khởi tố, bao gồm bà Nga và cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh Hoa Công Hậu.