Cựu hiệu trưởng lãnh án 3 năm tù vì thu tiền học thêm 'chênh' 1 tỉ đồng

Chiều 27.3, sau 4 ngày xét xử và nghị án, TAND khu vực 1 - Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bình, 53 tuổi, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình (Hà Nội), mức án 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng tội danh, bị cáo Phạm Thị Nguyệt, 50 tuổi, cựu kế toán của trường, bị tuyên 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Vụ án này xảy ra cách đây 13 năm, xuất phát từ lá đơn tố giác của một giáo viên trong trường.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình tại tòa ngày 27.3 ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu hiệu trưởng vụ lợi cả vật chất và phi vật chất

Hội đồng xét xử nhận định bà Bình tổ chức dạy, học thêm không đúng quy định, không có đơn tự nguyện đăng ký của học sinh kèm xác nhận của cha mẹ, đồng thời thực hiện chia lớp theo lớp chính khóa để nâng mức tiền thu.

Trong tổng số tiền thu vượt quy định hơn 1 tỉ đồng, bà Bình hưởng lợi 78 triệu đồng. Tòa cho rằng, số tiền này không lớn, song vụ án không chỉ có yếu tố vụ lợi vật chất. Bởi lẽ, bà Bình còn có vụ lợi phi vật chất, thông qua việc "nâng cao uy tín khi nâng cao thu nhập cho giáo viên".

Hồ sơ vụ án cho thấy, tiền thu từ dạy thêm, học thêm sẽ chia 70% cho giáo viên trực tiếp giảng dạy, 30% còn lại nộp về nhà trường.

Cựu nữ hiệu trưởng cũng được xét một số tình tiết, bao gồm việc nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh ghi nhận sự nhiệt huyết, tận tâm với sự nghiệp giáo dục.

Sai phạm trong tổ chức dạy thêm, học thêm xuất phát từ nhận thức về các quy định chưa đầy đủ, chính xác. Số tiền thu vượt quá phần lớn chi trả cho giáo viên, mục đích muốn tăng thu nhập cho giáo viên, nâng cao năng lực cho học sinh…

Do đó, hội đồng xét xử tuyên mức án thấp hơn đề nghị của viện kiểm sát trước đó (bà Bình bị đề nghị 4 - 5 năm tù, bà Nguyệt bị đề nghị 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo).

Bị cáo Phạm Thị Nguyệt, cựu kế toán nhà trường ẢNH: PHÚC BÌNH

Thu tiền học thêm cao hơn quy định

Cáo trạng xác định, giữa năm 2013, Hà Nội ra quy định về dạy thêm, học thêm, trong đó mức thu thỏa thuận với phụ huynh, từ 6.000 - 26.000 đồng/học sinh/tiết. Lớp càng ít học sinh, mức thu càng cao và ngược lại.

Tuy nhiên, bà Bình bị cáo buộc chỉ đạo kế toán Nguyệt và giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7, lớp 8, lớp 9 thu theo một mức chung là 15.000 đồng/tiết/học sinh.

Từ tháng 12.2013 - tháng 5.2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp các khối 7, 8, 9 với tổng số hơn 2,1 tỉ đồng, cao hơn quy định hơn 1 tỉ đồng, gây thiệt hại cho phụ huynh.

Khoản tiền thu chênh được chia làm 2 phần. 70% chi cho các giáo viên dạy thêm và giáo viên chủ nhiệm. 30% nộp về nhà trường, trong đó một nửa chia công tác quản lý: hiệu trưởng nhận 72 triệu đồng, kế toán và 2 hiệu phó mỗi người 28 triệu, thủ quỹ 11 triệu đồng...

Tại tòa, bà Bình bày tỏ không đồng ý với nội dung truy tố. Bị cáo khai mức thu tiền học thêm dựa trên thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường. Việc tách lớp làm đôi với mục đích bám sát năng lực học sinh, đúng nghiệp vụ sư phạm, không nhằm tăng tiền học phí.

Cựu hiệu trưởng còn bị cáo buộc chỉ đạo lập hồ sơ chứng từ, chia đôi số tiền 30% thu được từ dạy thêm do giáo viên chủ nhiệm nộp về, lập thành 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Trong đó, một hệ thống sổ sách đưa vào báo cáo tài chính, hệ thống còn lại để ngoài nhằm sử dụng chi tiêu chung cho nhà trường mà không phải chịu sự kiểm soát chi của kho bạc nhà nước và phòng tài chính quận.