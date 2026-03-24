Bị xét xử vì lạm thu tiền học thêm 13 năm trước, cựu hiệu trưởng khai gì?

Ngày 24.3, TAND khu vực 1 - Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bình, 53 tuổi, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình (Hà Nội), về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng bị xét xử về tội danh trên còn có bị cáo Phạm Thị Nguyệt, 50 tuổi, cựu kế toán. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.

Vụ án xảy ra cách đây đã 13 năm. Giữa năm 2013, Hà Nội ra quy định về dạy thêm, học thêm, trong đó mức thu thỏa thuận với phụ huynh, từ 6.000 - 26.000 đồng/học sinh/tiết. Lớp càng ít học sinh, mức thu càng cao và ngược lại.

Tuy nhiên, bà Bình bị cáo buộc chỉ đạo kế toán Nguyệt và giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7, lớp 8, lớp 9 thu theo một mức chung là 15.000 đồng/tiết/học sinh.

Từ tháng 12.2013 - tháng 5.2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp các khối 7, 8, 9 với tổng số hơn 2,1 tỉ đồng, cao hơn quy định hơn 1 tỉ đồng, gây thiệt hại cho phụ huynh.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định khoản tiền thu chênh được chia làm 2 phần. 70% chi cho các giáo viên dạy thêm và giáo viên chủ nhiệm. 30% nộp về nhà trường, trong đó một nửa chia công tác quản lý: hiệu trưởng nhận 72 triệu đồng, kế toán và 2 hiệu phó mỗi người 28 triệu, thủ quỹ 11 triệu đồng...

Tại tòa, bà Bình bày tỏ không đồng ý với nội dung truy tố. Bị cáo khai mức thu tiền học thêm dựa trên thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường. Việc tách lớp làm đôi với mục đích bám sát năng lực học sinh, đúng nghiệp vụ sư phạm, không nhằm tăng tiền học phí.

"Với lương tâm nhà giáo, tôi khẳng định việc chia lớp là phương pháp sư phạm để đảm bảo chất lượng dạy học, không phụ huynh nào có ý kiến", cựu hiệu trưởng nói, và cho hay, chủ trương, mức thu đã được thông báo cho phụ huynh, gửi tới phòng giáo dục quận phê duyệt.

Hội đồng xét xử sau đó viện dẫn quy định của của Bộ GD-ĐT, cho thấy học sinh có nhu cầu học thêm phải làm đơn, phụ huynh ký xác nhận và cam kết; việc xếp lớp phải căn cứ vào học lực của học sinh, không ép buộc…

Song, theo cáo buộc, trường đã tổ chức dạy thêm khi chưa có đơn của học sinh, việc chia lớp dựa trên chủ quan đánh giá của giáo viên, học sinh chưa đưa ra nguyện vọng. "Chính học sinh biết rõ nhất mình mạnh yếu chỗ nào", chủ tọa nói.

Cựu hiệu trưởng khẳng định nhà trường đáp ứng đầy đủ điều kiện về dạy thêm, theo đúng nguyên tắc quy định và nguyện vọng của phụ huynh, học sinh.

Vẫn theo tòa, mức thu 15.000 đồng không thuộc bất cứ mức nào ở thang quy định của thành phố. Phân trần về điều này, bà Bình thừa nhận đã có quy định nhưng "nếu áp máy móc thì sẽ không thể thực hiện được". Do đó, hội đồng giáo dục cùng ban phụ huynh mới đi đến thỏa thuận mức học phí nêu trên.

Cựu hiệu trưởng còn kể về đóng góp với Trường THCS Ba Đình, tổ chức dạy thêm giúp học sinh tốt lên, phụ huynh hài lòng, nhưng nay lại biến thành tội.

Thấy vậy, chủ tọa trấn an, khẳng định không phủ nhận nhiệt huyết và công lao, song những điều bị cáo làm không được vượt quá quy định pháp luật. Dạy thêm, học thêm phải có nguyên tắc, đủ điều kiện, đúng vai trò từng người.

Lập 2 hệ thống sổ sách để hợp thức tiền học thêm

Bà Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo bà Nguyệt lập hồ sơ chứng từ, chia đôi số tiền 30% thu được từ dạy thêm do giáo viên chủ nhiệm nộp về, lập thành 2 hệ thống sổ sách kế toán, nhằm hợp thức hành vi sai phạm.

Hàng tháng, các giáo viên chủ nhiệm nộp về 30% tổng số tiền dạy thêm, học thêm theo sĩ số của một lớp học thêm và ký nộp tiền vào sổ thu tăng cường của thủ quỹ.

Theo lời khai trong quá trình điều tra về cáo buộc này, bà Bình nói không chỉ đạo lập 2 hệ thống chứng từ kế toán.

Cựu hiệu trưởng giải thích rằng, trong báo cáo tài chính cuối năm, do sơ suất, kế toán không báo cáo tổng hợp cả 2 hệ thống sổ sách nên trường vẫn giữ một khoản tiền ngoài hệ thống báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Vì thời điểm phát hiện không thể báo cáo bổ sung nữa, nhà trường đã giao bộ phận tài vụ tiếp tục quản lý, chi vào các công việc của trường.