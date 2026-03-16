Cựu hiệu trưởng bị truy tố vì lạm thu tiền dạy thêm

Viện KSND khu vực 1 - Hà Nội mới đây truy tố bị cáo là Nguyễn Thị Bình (53 tuổi, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình, Hà Nội) và Phạm Thị Nguyệt (50 tuổi, cựu kế toán) cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ án xảy ra cách đây đã 13 năm, do một cựu giáo viên của trường đứng đơn tố giác, liên quan sai phạm về dạy thêm.

Theo cáo trạng, năm 2013, TP.Hà Nội ra quy định về dạy thêm, học thêm, trong đó mức thu thỏa thuận với phụ huynh, dao động 6.000 - 26.000 đồng/học sinh/tiết. Lớp càng ít học sinh, mức thu càng cao và ngược lại.

Bà Bình bị cáo buộc chỉ đạo kế toán Nguyệt và giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7,8,9 thu theo một mức chung là 15.000 đồng/tiết/học sinh.

Từ tháng 12.2013 - 5.2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 với tổng số hơn 2,1 tỉ đồng. Số tiền cao hơn quy định hơn 1 tỉ đồng, được xác định là thiệt hại cho các phụ huynh.

Khoản tiền thu chênh nêu trên, 70% chia cho các giáo viên dạy thêm và giáo viên chủ nhiệm, 30% nộp về nhà trường để dùng một nửa chi cơ sở vật chất, một nửa chia công tác quản lý (hiệu trưởng nhận 72 triệu đồng, kế toán và 2 hiệu phó mỗi người 28 triệu, thủ quỹ 11 triệu đồng...).

Cựu hiệu trưởng khai gì?

Quá trình điều tra, bà Bình khai mức thu 15.000 đồng/tiết học là mức bình quân theo quy định của thành phố, đã được bàn trong hội đồng sư phạm. Việc chia học sinh thành 2 nhóm lớp nhằm phù hợp với trình độ của các em, có biên bản thỏa thuận với phụ huynh.

Tuy nhiên, bà Nguyệt khai rằng việc tách 2 nhóm lớp theo chỉ đạo của bà Bình, từ đó sĩ số lớp giảm đi, thu được nhiều tiền hơn. Nếu để nguyên một lớp với sĩ số 30 - 40 em thì sẽ chỉ được thu 7.000 đồng/tiết.

Cơ quan điều tra triệu tập các giáo viên chủ nhiệm và bộ môn thời điểm 2013 - 2014 của nhà trường. Nhiều người khai không chia nhóm lớp, một số khai có chia, số khác thì không nhớ.

Cơ quan điều tra cũng xem xét số lượng phòng học của Trường THCS Ba Đình, nhận thấy không đủ để chia nhóm lớp như lời khai của bà Bình. Chưa kể, 24 lá đơn đăng ký tham gia dạy thêm của giáo viên trong trường đều thể hiện không có việc chia nhóm lớp học thêm theo học lực.

Do đó, lời khai của cựu hiệu trưởng là không phù hợp.

Về thỏa thuận với phụ huynh học sinh, công an mời 14 người lên làm việc. Một số nói không viết biên bản thỏa thuận về thu phí dạy thêm, chữ viết cùng chữ ký không phải của họ. Số khác thì xác nhận có ký. Tuy nhiên, mức thu 15.000 đồng/tiết là do nhà trường chủ động đề xuất, họ chấp nhận, không yêu cầu đền bù thiệt hại hoặc xử lý việc thu cao hơn quy định.

Lập 2 hệ thống sổ sách kế toán

Vẫn theo cáo trạng, để hợp thức việc thu mức tiền cao hơn quy định, bà Bình chỉ đạo bà Nguyệt lập hồ sơ chứng từ, chia đôi số tiền 30% thu được từ dạy thêm do giáo viên chủ nhiệm nộp về, lập thành 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Trong đó, một hệ thống sổ sách đưa vào báo cáo tài chính, hệ thống còn lại để ngoài nhằm sử dụng chi tiêu chung cho nhà trường mà không phải chịu sự kiểm soát chi của kho bạc nhà nước và phòng tài chính quận.

Hàng tháng, các giáo viên chủ nhiệm nộp về 30% tổng số tiền dạy thêm, học thêm theo sĩ số của một lớp học thêm và ký nộp tiền vào sổ thu tăng cường của thủ quỹ.

Bà Bình khai không chỉ đạo lập 2 hệ thống chứng từ kế toán. Trong báo cáo tài chính cuối năm, do sơ suất, kế toán không báo cáo tổng hợp cả 2 hệ thống sổ sách nên trường vẫn giữ một khoản tiền ngoài hệ thống báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Do thời điểm phát hiện không thể báo cáo bổ sung nữa, nhà trường đã giao bộ phận tài vụ tiếp tục quản lý, chi vào các công việc của trường.