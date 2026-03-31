Cựu kế toán dùng chữ ký số của lãnh đạo để tham ô tiền tỉ

Ngày 31.3, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Võ Thị Thùy Trang (44 tuổi, ngụ phường Đạo Thạnh) và Lê Hoàng Nhân (33 tuổi, ngụ phường Trung An) về tội "tham ô tài sản".

Lật tẩy chiêu trò dùng chữ ký số của lãnh đạo để tham ô tiền tỉ của cựu kế toán

Cùng vụ án, các bị cáo Hồ Vũ Bảo (44 tuổi), Nguyễn Thành Tấn (58 tuổi) và Huỳnh Thị Lan (58 tuổi), cùng ngụ phường Đạo Thạnh, bị xét xử về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, từ tháng 1.2020 đến tháng 8.2023, Võ Thị Thùy Trang là kế toán Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang (nay là Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp) được giao quản lý tài chính, tài sản của đơn vị.

Lợi dụng việc kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền ngân sách. Trang đã lập khống 173 bộ chứng từ, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của nhiều đơn vị để hợp thức hồ sơ thanh toán, qua đó chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.

Thủ đoạn là tự lập dự toán, hoàn thiện hồ sơ kèm hóa đơn đầu vào để tạo chứng từ "hợp lệ", sau đó đưa lên hệ thống dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước. Do hồ sơ chỉ được thanh toán khi có chữ ký số của lãnh đạo, Trang đã lợi dụng việc quản lý chữ ký số lỏng lẻo để sử dụng trái phép, hoàn tất phê duyệt điện tử, khiến các chứng từ khống được giải ngân trong thời gian dài.

Trong vụ án, Lê Hoàng Nhân (Trưởng cửa hàng xăng dầu số 24 của Công ty xăng dầu Châu Thành) đã giúp sức Trang bằng cách cung cấp hóa đơn, với số tiền liên quan hơn 1,16 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, các ông Hồ Vũ Bảo, Nguyễn Thành Tấn và bà Huỳnh Thị Lan đã buông lỏng quản lý tài chính, thiếu kiểm tra, giám sát và quản lý chữ ký số, tạo điều kiện để Trang thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với số tiền tham ô hơn 2,1 tỉ đồng, bị cáo Trang đã tự nguyện nộp lại để khắc phục hậu quả. Tại cơ quan điều tra, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án.

Tại phiên tòa xét xử, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đề nghị truy tố bị cáo Trang từ 15 - 16 năm tù, không đảm nhiệm chức vụ trong 5 năm; bị cáo Nhân từ 7 - 8 năm tù; 3 bị cáo còn lại bị đề nghị phạt từ 9 tháng đến 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 5 năm, không đảm nhiệm chức vụ từ 2 - 4 năm.

Phiên tòa xét xử sẽ được tiếp tục vào ngày mai (1.4).