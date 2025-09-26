Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cựu lãnh đạo Casumina gây thiệt hại ngân sách 18,3 tỉ đồng

Phan Thương
Phan Thương
26/09/2025 16:36 GMT+7

Cựu lãnh đạo Casumina chuyển nhượng, thoái vốn nhà đất số 9 Nguyễn Khoái (Q.4 cũ, TP.HCM) trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước 18,3 tỉ đồng.

Ngày 26.9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt phạt bị cáo Phạm Hồng Phú (cựu Tổng giám đốc Công ty CP công nghiệp cao su Miền Nam - Casumina) 4 năm tù, bị cáo Bùi Thế Chuyên (cựu Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Minh Thiện (cựu Phó tổng giám đốc), Trần Anh Phương (cựu Kế toán) cùng 3 năm tù, về tội "vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Cựu lãnh đạo Casumina gây thiệt hại ngân sách hơn 18 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Hồng Phú (đứng, cựu Tổng giám đốc Công ty CP công nghiệp cao su Miền Nam - Casumina)

ẢNH: T.M

Về dân sự, HĐXX tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường 18,3 tỉ đồng cho Casumina. Các bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả.

Theo cáo trạng, khu đất số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, Q.4 (cũ) có diện tích 6.227,9 m2 thuộc sở hữu nhà nước, được UBND TP.HCM giao cho Casumina thuê làm xưởng sản xuất cao su.

Do khu đất thuộc diện thuộc diện phải di dời do gây ô nhiễm môi trường nên Casumina đề xuất UBND TP.HCM cho phép thực hiện dự án chung cư, phức hợp 250 căn hộ, đồng thời báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để hợp tác đầu tư dự án.

Tháng 4.2010, ông Nguyễn Ngọc Tuấn (đại diện Casumina), bà Nguyễn Thị Phước (Công ty địa ốc Việt) và bà Phan Kim Ân (Công ty Hồng Phúc) góp vốn thành lập pháp nhân mới là Công ty Tân Thuận Việt (vốn điều lệ 30 tỉ đồng) làm chủ đầu tư dự án, trong đó Casumina góp 40%, Công ty địa ốc Việt 40% và Công ty Hồng Phúc góp 20%.

Năm 2013, biết Vinachem có kế hoạch về việc tái cơ cấu Casumina, ông Phạm Hồng Phú, ông Bùi Thế Chuyên và ông Trần Văn Trí (là những người đại diện phần vốn góp Vinachem tại Casumina) thống nhất cho Vinachem thoái vốn khỏi dự án theo phương thức thỏa thuận.

Tháng 8.2013, ông Bùi Cao Nhật Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Thành Nhơn) đề nghị chuyển nhượng dự án này cho Công ty Thành Nhơn với giá trọn gói 280 tỉ đồng thì được ông Phú, bà Phước đồng ý. Chi phí đã chi cho dự án là 238 tỉ đồng, lợi nhuận khi chuyển nhượng là 42 tỉ đồng, trong đó Casumina được hưởng 16,8 tỉ đồng.

Trước khi thực hiện, bà Phước đề nghị ghi nhận chi phí bà đã đầu tư vào dự án khoảng trên 35 tỉ đồng, ông Phú chỉ ghi nhận 30 tỉ đồng vì có các khoản không có chứng từ và chỉ đạo ông Trần Anh Phương ghi nhận khoản chi phí này vào chi phí dự án. Từ đó dẫn đến lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án chỉ còn 12 tỉ đồng, thất thoát 11,8 tỉ đồng.

Sau đó tại thời điểm chuyển nhượng dự án, bà Phước thỏa thuận với ông Bùi Cao Nhật Quân, nâng giá bán dự án từ 280 tỉ đồng thành 296,35 tỉ đồng, hưởng chênh lệch 16,35 tỉ đồng nhưng Casumina không kiểm soát tài sản tại Công ty Tân Thuận Việt, dẫn đến Casumina không được hưởng khoản lợi nhuận 6,54 tỉ đồng (40% số tiền 16,35 tỉ đồng). Tổng cộng Casumina thiệt hại 18,3 tỉ đồng.

Tin liên quan

Đại gia Đinh Trường Chinh lãnh 13 năm tù, nộp 970 tỉ đồng hưởng lợi bất chính

Đại gia Đinh Trường Chinh lãnh 13 năm tù, nộp 970 tỉ đồng hưởng lợi bất chính

Liên quan sai phạm chuyển nhượng nhà đất công 33 Nguyễn Du và 34, 34, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn, TP.HCM), TAND TP.HCM đã tuyên phạt đại gia Đinh Trường Chinh 13 năm tù.

