Đại gia Đinh Trường Chinh lãnh 13 năm tù, nộp 970 tỉ đồng hưởng lợi bất chính

Sau 1 tuần xét xử sơ thẩm và nghị án, sáng 25.9, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà - HDTC) 13 năm tù.

Đồng thời, HĐXX buộc Đinh Trường Chinh nộp lại gần 970 tỉ đồng hưởng lợi bất chính để nộp vào ngân sách nhà nước. Đây là tiền bị cáo hưởng lợi từ sai phạm trong việc thâu tóm đất vàng số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Q.1 cũ (nay là phường Sài Gòn, TP.HCM).

3 bị cáo liên quan sai phạm chuyển nhượng đất vàng số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn, TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Cùng vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty lương thực miền Nam - Vinafood II) 9 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II) 6 năm tù.

3 bị cáo có cùng hành vi phạm tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Về hậu quả vụ án, thiệt hại được xác định là hơn 970 tỉ đồng, theo HĐXX, đây là số tiền thiệt hại thực tế được xác định vào thời điểm hoàn thành tội phạm và là căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự các bị cáo. Hiện cả 4 tài sản đã được thu hồi, xem như đã khắc phục được hậu quả vụ án nhưng không thể loại trừ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Theo HĐXX, căn cứ vào lời khai của các bị cáo và tài liệu chứng cứ có thể khẳng định, bị cáo Chinh giữ vai trò chủ mưu của vụ án, 2 bị cáo Năng và Trí giữ vai trò giúp sức đắc lực.

Công ty Vinafood II là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được giao quản lý nhà đất hơn 6.300 m2 tại số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, nhưng do làm ăn thua lỗ, bị cáo Năng và Trí đã bàn bạc, thống nhất bán 4 nhà đất này để thu hồi vốn đã đầu tư, bù lỗ, trả nợ vay và bổ sung vốn kinh doanh.

Nắm được việc này, bị cáo Chinh đã đặt vấn đề mua lại. Để hợp thức hóa, hai bên thống nhất thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn với vốn điều lệ 800 tỉ đồng. Trong đó, Vinafood II góp 20% bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, tương đương 160 tỉ đồng, Công ty Việt Hân góp 80% bằng tiền mặt, tương đương 640 tỉ đồng.

Thực chất của việc lập Công ty Việt Hân Sài Gòn là để hợp thức hóa cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Sau đó, bị cáo Chinh đã đại diện Công ty Việt Hân ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (em họ bị cáo Chinh) bằng đúng giá ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tương đương 792 tỉ đồng.

Ngày 2.2.2016, bà Hồng tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 99% vốn góp của mình tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho Công ty bất động sản Mùa Đông do bà Nguyễn Thị Phi Oanh làm Chủ tịch HĐQT với giá 1.683 tỉ đồng.

Thực chất, bà Hồng chỉ là trung gian mà bị cáo Chinh nhờ đứng ra thực hiện các giao dịch trên nhằm che giấu hành vi của mình.

Sau khi bà Hồng chuyển nhượng 99% vốn góp cho Công ty Mùa Đông thì toàn bộ tiền chuyển nhượng đã được chuyển trở lại tài khoản của bị cáo Đinh Trường Chinh. Từ việc chuyển nhượng lòng vòng này, bị cáo Chinh hưởng lợi gần 970 tỉ đồng.

Đối với Huỳnh Thế Năng, bị cáo đã đại diện Vinafood II chuyển nhượng quyền sử dụng 4 nhà đất trên cho Công ty Việt Hân không thông qua đấu giá và bị cáo Nguyễn Thọ Trí là đồng phạm giúp sức cho bị can Năng, tham gia xuyên suốt toàn bộ quá trình góp vốn, thoái vốn và chuyển nhượng dự án. Hành vi của 2 bị cáo này gây thất thoát lớn cho nhà nước.