Cựu người mẫu Playboy lâm cảnh vô gia cư, nức nở cầu cứu dân mạng

Louise Glover chật vật vì không nơi ở

Louise Glover bật khóc trong video kêu gọi quyên góp được đăng tải trên trang cá nhân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM Louise Glover

Theo Daily Mail, Louise Glover đang trong tình cảnh tuyệt vọng vì không còn chỗ ở. Cựu người mẫu 43 tuổi đã sống cảnh không nhà cửa trong một thời gian dài, mỗi đêm chỉ có thể ngủ tạm trong lều hay xe hơi. Năm ngoái, cô mua một chiếc thuyền dài khoảng 7 m, được trang bị như một căn nhà di động để ổn định cuộc sống hơn. Tuy nhiên đến gần đây, phương tiện này bị chìm, khiến Glover chật vật không biết phải đi về đâu.

Cuối cùng, cô quyết định đăng bài "cầu cứu" trên mạng xã hội, kêu gọi mọi người ủng hộ thông qua GoFundMe (trang kêu gọi quyên góp) để có chi phí trục vớt, sửa chữa con thuyền, chi trả các khoản sinh hoạt trong giai đoạn khó khăn.

Trong một video được đăng trên Instagram hôm 5.11 (giờ địa phương), Louise Glover chia sẻ: "Chẳng có gì sai khi phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác một chút, nhất là khi bạn không có ai hỗ trợ, không có chỗ dựa hay bất kỳ phương án dự phòng nào và đang bị đẩy vào tình cảnh vô cùng khó khăn".

Cô cũng bộc bạch: "Tôi không đòi hỏi những thứ xa xỉ. Tôi chỉ rất cần một cơ hội để cứu chiếc thuyền nhỏ của mình, sửa chữa cho nó an toàn qua mùa đông, cuối cùng là xây dựng lại cuộc sống sau khi bị ốm nặng và phải sống cảnh vô gia cư". Louise Glover không giấu được xúc động khi gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ mình đồng thời tiết lộ chiếc thuyền của cô đã được kéo ra khỏi sông Thames và đang cần được sửa chữa.

Trên Instagram, Louise Glover thường xuyên chia sẻ cuộc sống trên chiếc thuyền nhỏ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM Louise Glover

Tính đến hôm 6.11 (giờ địa phương), số tiền Glover quyên góp được là hơn 3.100 bảng Anh (hơn 105 triệu đồng) trên con số mục tiêu là 6.500 bảng Anh (hơn 220 triệu đồng). Theo chia sẻ, một phần số tiền mà cựu người mẫu này kêu gọi được sẽ được dùng để trang trải chi phí chỗ ở tạm thời kéo dài 4 tuần, trong khi chờ sửa chữa chiếc thuyền.

Trong bài đăng, Louise Glover bất lực chia sẻ cô rất buồn vì cuộc sống gần như chạm đáy. Cô tiếp tục bày tỏ rằng đây chỉ là khó khăn nhất thời và không phải cuộc sống mà bản thân nghĩ sẽ trải qua ở độ tuổi này. Dù vậy, cô đón nhận và thuận theo tự nhiên vì "không thể ép buộc mọi thứ".

Khi một người theo dõi hỏi tại sao không tìm việc làm, Louise Glover trả lời rằng cô đã nộp đơn xin việc cho hơn 100 vị trí kể từ tháng 6 nhưng vẫn chưa may mắn. Hiện cô đang dần bắt đầu lại dịch vụ dắt chó đi dạo.

Cựu người mẫu Playboy trước khi lâm cảnh vô gia cư

Louise Glover từng là người mẫu được săn đón với vẻ ngoài bốc lửa. Trong một bài đăng hồi tháng 10.2026, cô ôn lại kỷ niệm 20 năm kể từ lúc được vinh danh là Người mẫu Playboy của năm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM Louise Glover

Không chỉ lâm cảnh vô gia cư, Louise Glover còn chống chọi với bệnh tật. Trước đó, cô tiết lộ mình được chẩn đoán mắc một khối u tuyến thượng thận hiếm gặp, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng và đã trải qua ca phẫu thuật hồi đầu năm. Glover cho biết trước khi được phát hiện, căn bệnh đã hành hạ cô suốt 19 tháng với những con đau đầu dữ dội, tim đập nhanh, nôn ói, ngất xỉu nhiều lần… "Căn bệnh này khiến tôi gần như gục ngã", người đẹp 8X chia sẻ, đồng thời thừa nhận hành trình này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình.

Louise Glover sinh năm 1983, từng vào chung kết cuộc thi Miss Great Britain ở tuổi 17 rồi tham gia Hoa hậu Trái đất 2002. Về sau, Glover chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Người đẹp từng xuất hiện trên các tạp chí FHM, Maxim, Loaded, Playboy… nổi tiếng với gương mặt "thiên thần" và thân hình bốc lửa.