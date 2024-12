Diễn viên 'Loki' lâm cảnh vô gia cư

Jack Veal tiết lộ về cuộc sống vô gia cư của mình trên trang cá nhân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TIKTOK

Theo Daily Mail, trong video được Jack Veal đăng tải lên tài khoản cá nhân mới đây, diễn viên trẻ tiết lộ tình trạng khó khăn của bản thân. Chàng trai đến từ London giới thiệu mình là một diễn viên nổi tiếng, từng xuất hiện trong Loki và một số phim khác với những vai diễn quan trọng nhưng hiện tại bản thân lâm cảnh vô gia cư.



Jack Veal bộc bạch: "Tôi chưa đề cập đến những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình nhưng tôi nghĩ đã đến lúc mình cần tiết lộ sự thật. Tôi không được nuôi dạy tốt. Tôi gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tôi mắc chứng tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý, đang được sàng lọc chứng rối loạn lưỡng cực và tâm thần phân liệt".

Nam diễn viên phim Tin Star cho biết hiện mình không thể sống ở nhà ông bà vì họ cũng đang gặp khó khăn và không còn nơi nào để về nên cần nhận sự giúp đỡ. "Dịch vụ xã hội từ chối giúp đỡ tôi mặc dù tôi đã nói với họ những điều đó. Tôi tuyệt vọng lắm", Veal nói thêm.

Nam diễn viên 17 tuổi nhận được nhiều lời động viên, chia sẻ từ khán giả khi tiết lộ tình cảnh khó khăn. Cùng với đó, lý do khiến cậu lâm vào tình cảnh hiện tại cũng gây ra nhiều cuộc bàn tán, suy đoán ẢNH: INSTAGRAM NV

Cùng với những lời chia sẻ, Jack Veal quay không gian tối tăm, chật hẹp và thiếu thốn mà mình đang nương náu. Cậu nói: "Tôi đã ngủ ngoài đường. Hiện tại tôi đang ngủ trong một chiếc xe kéo có cửa sổ bị đập vỡ, không an toàn. Chỗ này cách nơi làm việc của tôi 2 tiếng, điều đó có nghĩa là tôi phải vật lộn để đi làm mỗi ngày". Diễn viên trẻ bày tỏ sự bức xúc khi không nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan và cầu xin mọi người lan truyền câu chuyện của mình. "Tôi sẽ tiếp tục đem đến nhiều tác phẩm nữa, nhưng làm ơn, tôi cần sự giúp đỡ", anh van nài.

Chưa đầy 24 tiếng sau, Jack Veal cập nhật thông tin với giọng điệu lạc quan hơn. Nam diễn viên cho biết mình vừa nhận được cuộc gọi từ cơ quan dịch vụ xã hội, họ muốn gặp cậu vào ngày hôm sau để hỗ trợ sắp xếp chỗ ở hoặc chăm sóc nuôi dưỡng. Veal xúc động: "Tôi không biết các bạn đã làm gì nhưng thông tin này đã lan truyền và thực sự giúp ích cho tôi, và họ đang hành động ngay bây giờ".

Tuy nhiên, hôm 4.12, Veal cập nhật rằng bản thân vẫn chưa được giúp đỡ sau cuộc gặp với cơ quan kể trên. Trong video được chia sẻ cách đây ít giờ, diễn viên phim Loki vui mừng thông báo cuối cùng mình cũng đã được hỗ trợ có một chỗ ở tạm thời.

Jack Veal trong phim Loki đóng cùng Tom Hiddleston ẢNH: MARVEL STUDIOS

Jack Veal sinh năm 2007 tại London (Anh), bắt đầu đóng phim từ năm 10 tuổi. Diễn viên trẻ từng góp mặt trong nhiều tác phẩm: My Name Is Lenny, The Favourite, The Corrupted, Tin Star, The Peripheral… Veal được nhiều khán giả quốc tế biết đến với vai Kid Loki trong loạt phim Loki (2021). Hiện sao nhí một thời vẫn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất đồng thời là một huấn luyện viên cá nhân.