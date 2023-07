Cựu người mẫu Playboy Lauren Anderson kể lại lần chụp ảnh khỏa thân hoàn toàn đầu tiên

"Tôi bị ngất vì muốn thật gầy nên không ăn bất cứ thứ gì. May mắn thay, tất cả chuyên viên trang điểm đều ở đó và đã đỡ được tôi trước khi tôi thực sự bất tỉnh", cô nói với The Post về lần chụp ảnh cho tạp chí Playboy.

Trải nghiệm đáng nhớ của cô gái sinh tại thành phố Milwaukee (Mỹ) đến sau khi cô được chọn tham gia chương trình thực tế vào năm 2002 là Girl Next Door: The Search for a Playboy Centerfold, trong đó 12 phụ nữ cạnh tranh để trở thành người mẫu ảnh bìa của tháng.

Cựu người mẫu Playboy Lauren Anderson NYPOST

Chương trình yêu cầu sáu thí sinh cuối cùng phải khỏa thân trước ống kính, dẫn đến khoảnh khắc "đáng sợ".

Sau cùng, Lauren Anderson giành chiến thắng trong cuộc thi và được lên trang bìa tạp chí Playboy số tháng 7.2002, kiếm được 25.000 USD. Cô ký hợp đồng đầu tiên với Playboy khi còn là sinh viên năm cuối tại Đại học Florida.

Anderson, hiện 43 tuổi, được giới thiệu trong loạt phim tài liệu A&E Secrets of Playboy đang khởi chiếu phần 2. Cô chụp ảnh ngực trần cho số báo Playboy mang tên Girls of the SEC năm 2001.

Anderson làm việc cho Playboy đến năm 2012. Cô cho biết: "Tôi coi đó như một trò đùa và họ đã chọn tôi… mặc dù tôi nói mình sẽ không khỏa thân hoàn toàn".

Trên phim tài liệu, người đẹp tóc vàng tự mô tả mình là "nhút nhát" và "không phải là một cô gái thích tiệc tùng", được nhìn thấy đang xem lại một phân đoạn của Girl Next Door, nơi cô đang tạo dáng chụp ảnh. Cô giải thích: "Tôi biết lúc đó rất bất an và cảm thấy đó không phải là con người của tôi vì quá sexy khiến tôi co rúm người lại".

Các người mẫu Playboy xinh đẹp dưới tay "ông trùm" Hugh Hefner NYPOST

Người sáng lập Playboy Hugh Hefner nói rằng cô khác biệt với tất cả người mẫu khác.

"Mẹ luôn dạy tôi viết thư cảm ơn, vì vậy tôi đã viết cho ông ấy một lá thư cảm ơn ông vì đã chọn tôi là người chiến thắng trong chương trình", Anderson giải thích.

Sau đó Anderson bỏ học đại học và chuyển đến Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp người mẫu với Playboy, làm những công việc như tổ chức tiệc tùng và hưởng phúc lợi cũng như thực hiện các chuyến tham quan biệt thự Playboy Mansion, nơi mà cô cho biết đầy tiện nghi xa hoa.

"Bạn có thể gọi đồ ăn 24 giờ một ngày và họ sẽ làm cho bạn bất cứ thứ gì bạn muốn", cô nhớ lại.

Anderson được giới thiệu với chồng cô - cựu cầu thủ MLB Reid Brignac từng có thời gian ngắn thi đấu cho đội Yankees - tại một bữa tiệc của Playboy. Cặp đôi hiện có hai con trai, 11 tuổi và 6 tuổi.

Cô cũng xua tan tin đồn rằng Playboy Mansion chỉ toàn những người đàn ông lớn tuổi. "Hoàn toàn không phải vậy. Rất nhiều thanh niên Hollywood đã đến đó", Anderson nói nhưng không đưa ra bất kỳ cái tên đáng chú ý nào, ngoại trừ một người, huyền thoại bóng rổ Kareem Abdul-Jabbar.

Một trong những chủ đề được đề cập trong phim tài liệu là những người phụ nữ của Playboy thấy ảnh của họ trên các trang web khiêu dâm, điều này đã xảy ra với Anderson.

Lauren Anderson ngừng làm việc cho Playboy cách nay 11 năm NYPOST

"Chuyện đó không quá làm phiền tôi. Tôi chưa bao giờ quay bất kỳ phim khiêu dâm nào. Tôi cũng chưa quan hệ tình dục với ai trên phim. Những bức ảnh chỉ cho thấy cơ thể trần trụi vì tôi đã làm điều đó", cô giải thích.

Anderson cho biết điều tồi tệ nhất về công việc cũ của cô là những người hoàn toàn xa lạ gọi cô là 'con điếm' và 'bimbo' - ám chỉ những cô gái chân dài xinh đẹp nhưng tối dạ. Đó là phần tồi tệ nhất về Playboy đối với tôi, đó là cách xã hội đối xử với chúng tôi".

Mặc dù Anderson vẫn chưa giải thích về nghề nghiệp trước đây của mình cho con trai lớn nhưng cậu bé đã nhìn thấy một trong những bức ảnh của mẹ khi cô đang ký tặng cho một người hâm mộ.



"Tôi không thực sự khỏa thân, vẫn còn che thân. Con trai nhìn bức ảnh rồi thốt lên, 'Mẹ ơi!'… với vẻ mặt kinh tởm, đầy bối rối", Anderson kể lại.

Cô ngừng làm việc cho Playboy sau khi sinh đứa con đầu lòng, hiện 11 tuổi.