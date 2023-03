Cứu người phụ nữ suýt chết vì 'hội chứng trái tim tan vỡ'

Ngày 27.3, thạc sĩ, bác sĩ Ngô Huy Bảo, Trưởng Khoa Nội tim mạch Can thiệp tim mạch, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cho biết sau khi nhận được tín hiệu báo động đỏ liên viện, bác sĩ khoa Cấp cứu cùng các bác sĩ chuyên khoa liên quan gồm Nội tim mạch - Can thiệp tim mạch, ICU,… đã có mặt thăm khám và hội chẩn khẩn. Kết quả siêu âm tim cho thấy giảm vận động toàn bộ các thành tim và sức co bóp cơ tim rất thấp.





Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển lên phòng can thiệp, kết quả chụp mạch vành trên hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA cho thấy hẹp 80% D2 (mạch máu nhỏ). Các bác sĩ thống nhất chẩn đoán bệnh cơ tim do căng thẳng hay còn gọi là Takotsubo.





"Bệnh cơ tim Takotsubo, còn được gọi là hội chứng trái tim tan vỡ, là một rối loạn chức năng tâm thất trái khiến bệnh nhân đột ngột đau thắt ngực dữ dội sau khi trải qua những sự cố bất ngờ hoặc áp lực trong cuộc sống. Đây là một hội chứng hiếm gặp, khoảng 1-2% trong các bệnh nhồi máu cơ tim", bác sĩ Bảo chia sẻ.