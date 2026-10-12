Cựu nhân viên ngân hàng tiếp tay vận chuyển 'chui' 1.200 tỉ, 'ông trùm' đã xuất cảnh

Viện KSND TP.Hà Nội mới ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can là người Việt Nam và 2 bị can là người Trung Quốc, cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Nhóm này gồm: Nguyễn Mạnh Linh (39 tuổi, trú tại Bắc Giang cũ), Đinh Thị Lịch (37 tuổi, cựu nhân viên Ngân hàng Nam Á), Lê Đăng Khoa (38 tuổi, cựu nhân viên Ngân hàng Phương Đông - OCB), Lê Thị Thanh Phương (39 tuổi, trú tại Hà Nội), Trần Thanh Tùng (42 tuổi, trú tại Hà Nội), Meng Jun (36 tuổi, trú tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) và Yang Jing (52 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc).

Ảnh minh họa ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo cáo trạng, năm 2021, nắm bắt được nhu cầu nhiều người muốn chuyển tiền qua lại giữa Việt Nam với Trung Quốc, Zheng Yan Fei (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, hiện chưa rõ ở đâu) đã chỉ đạo nhóm Linh, Khoa và Lịch hợp thức hồ sơ để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam.

Fei thuê Linh đứng tên giám đốc 2 doanh nghiệp, đồng thời liên hệ với Khoa và Lịch (khi đó là nhân viên OCB - Chi nhánh Hà Nội) để 2 người hướng dẫn Linh làm hồ sơ thanh toán chuyển tiền dưới vỏ bọc hàng tạm nhập, tái xuất chip điện tử (CHIP RESISTOR). Hình thức phát hành thư tín dụng không hủy ngang trả chậm có thể thanh toán ngay UPAS LC (Usance Payable At Sight L/C).

Để chuyển tiền, các công ty do Linh đứng tên sẽ ký hợp đồng mua bán hàng hóa với các doanh nghiệp ở Singapore, Hồng Kông với nội dung giống nhau. Trong đó, có những công ty đối tác nước ngoài do chính Zheng Yan Fei đứng tên ký đại diện pháp nhân.

Hàng hóa trong các giao dịch đều là linh kiện điện tử, chip điện tử của Trung Quốc. Đây là mặt hàng nhỏ gọn và khó thẩm định giá trị, không rõ nhãn hiệu.

Đồng thời, hợp đồng không quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe vốn có của các mặt hàng điện tử giá trị cao như hãng sản xuất, năm sản xuất và các thông số kỹ thuật, không có điều kiện thương mại, không có giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng…

Thông qua việc ký khống các hợp đồng, các bị can trong đường dây đã chuyển trái phép ra nước ngoài tổng số tiền hơn 40,2 triệu USD (tương đương hơn 923 tỉ đồng) và chuyển trái phép theo chiều ngược lại hơn 11,7 triệu USD (tương đương hơn 269 tỉ đồng).

Linh được hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng, Lịch hưởng lợi khoảng 30 triệu đồng - là tiền được Linh trả khi làm kế toán cho công ty trong 6 tháng, còn Khoa thu lợi khoảng 40 triệu đồng.

Đối với Zheng Yan Fei, kết quả tra cứu thông tin xuất nhập cảnh xác định người này thường trong 1 tháng nhập cảnh Việt Nam 1 lần và sau đó xuất cảnh ngay trong ngày.

Giữa tháng 6.2025, Fei xuất cảnh khỏi Việt Nam. Cơ quan điều tra đã tiến hành ủy thác tư pháp cơ quan chức năng Trung Quốc nhưng chưa có kết quả trả lời, do đó tách rút tài liệu liên quan để làm rõ, xử lý sau.