Lập gần 300 công ty 'ma' trong đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ

Hôm nay (24.12), TAND TP.HCM hoãn xét xử sơ thẩm vụ án “rửa tiền”, “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan đến bị cáo Mai Vũ Minh (sửa chữa điện thoại), Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (sống như vợ chồng với Đại), Lê Thị Thắm, Okoye Christian Ikechukwu (quốc tịch Nigeria) cùng 14 bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Vũ Viết Đại, chủ tiệm vàng Đức Long thời điểm bị bắt giam ẢNH: CACC

Theo cáo trạng, nhóm tội phạm lập email giả có tên gần giống (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của các bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan nhằm thay đổi tài khoản giao dịch. Đồng thời các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma" có tên nước ngoài giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND.

Sau đó, các đối tượng cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VND.

Tiếp đó, các đối tượng rút tiền mặt mang đến 2 địa điểm là Cơ sở Yến Sào Kingfood (405A và 407A Lê Đại Hành, phường Phú Thọ, TP.HCM) do bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy, Phạm Văn Nhân làm chủ; tiệm vàng Đức Long (296 Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất) do Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép...

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập gần 300 công ty "ma" nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội. Đồng thời, các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này.

Theo hồ sơ, riêng chủ tiệm vàng Đức Long (TP.HCM) cùng các "chân rết" đã vận chuyển trái phép gần 11 triệu USD, 2.048 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam; chuyển khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỉ đồng từ Việt Nam sang Campuchia.

Ngoài ra, bị cáo Lê Thị Thắm và Okoye Christian Ikechukwu là vợ chồng hợp pháp, kết hôn từ năm 2020. Thắm làm công nhân, còn Okoye làm phụ hồ, thu nhập không ổn định. Đến năm 2023, một người bạn của Okoye, cùng quốc tịch Nigeria (không rõ lai lịch), đã tiếp cận và đề nghị vợ chồng Thắm tham gia vào đường dây đăng ký thành lập các công ty tại Việt Nam.

Mục đích là để các công ty này nhận tiền chuyển khoản từ nước ngoài về Việt Nam, là tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, sau đó rút tiền, chuyển giao theo chỉ đạo và hưởng tiền công từ 3% đến 7% trên tổng số tiền rút được. Thắm và Okoye đã đồng ý tham gia.

Thực hiện theo thỏa thuận, Thắm đứng tên đăng ký thành lập 53 công ty có địa chỉ tại TP.HCM. Sau khi thành lập, Thắm tiếp tục đứng tên mở tài khoản ngân hàng cho các công ty này, bao gồm cả tài khoản USD và tài khoản VND.

Thắm và Okoye trực tiếp thực hiện các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài, chuyển đổi ngoại tệ, rút tiền mặt hoặc chuyển khoản cho các cá nhân theo chỉ đạo của các đối tượng người nước ngoài.

Tổng cộng, trong số 53 công ty do Thắm đứng tên, có 4 công ty đã nhận tổng cộng gần 1,5 triệu USD, quy đổi thành 36,5 tỉ đồng. Thắm và Okoye được trả tổng cộng 2,1 tỉ đồng tiền công và đã sử dụng vào mục đích cá nhân...

Phiên tòa vụ án "rửa tiền", "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" dự kiến được mở lại vào ngày 6.1.2026.