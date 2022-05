Cựu Phó bí thư Bình Dương Phạm Văn Cành được cho tại ngoại

Liên quan đến vụ đại án về kinh tế, tham nhũng xảy ra ra tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty Bình Dương) và một số đơn vị liên quan, Viện KSND tối cao vừa có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can Phạm Văn Cành, cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Phạm Văn Cành (64 tuổi) cùng với ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, được xác định là đồng phạm, tiếp tay cho bị can Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 6.600 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 29.6.2021, ông Cành bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, bị can Phạm Văn Cành với chức vụ là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy (giai đoạn 2013 - 2018) được phân công phụ trách lĩnh vực kinh tế Đảng. Trong quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Bình Dương, bị can Phạm Văn Cành cùng các bị can Trần Văn Nam, Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, là những cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất trong việc thống nhất chủ trương, quyết định và chỉ đạo Tổng công ty Bình Dương chuyển giao khu đất 43 ha và 30% vốn góp về cho một doanh nghiệp Nhà nước thuộc quản lý của tỉnh Bình Dương.

Song, khi Tổng công ty Bình Dương thực hiện trái chủ trương này, bị can Phạm Văn Cành không yêu cầu cầu hủy bỏ hợp đồng mà đồng ý cùng với một số lãnh đạo khác của tỉnh Bình Dương để “Nhà nước thoát ly toàn bộ quyền quản lý tài sản” tại dự án thuộc khu đất 43 ha, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ tài sản của Nhà nước sang công ty tư nhân trái pháp luật.

Hành vi của bị can Phạm Văn Cành liên đới cùng bị can Trần Văn Nam, Nguyễn Văn Minh và các đồng phạm khác gây thất thoát cho Nhà nước 984 tỉ đồng.





Cũng theo cơ quan tố tụng, trong quá trình công tác, bị can Phạm Văn Cành có nhiều thành tích, được các cấp tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Quá trình điều tra thành khẩn khai báo; tích cực hợp tác giải quyết vụ án, khắc phục một phần số tiền thất thoát, bản thân là con liệt sĩ...

Phong tỏa nhiều tài sản của cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam

Liên quan đến vụ án này, cơ quan tố tụng đã ra quyết định tạm giữ hoặc kê biên, phong tỏa nhiều tài sản của các bị can nguyên là quan chức tỉnh Bình Dương.

Trong đó, tạm giữ 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cựu Bí thư tỉnh ủy Trần Văn Nam và vợ; 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên cựu Phó bí thư Phạm Văn Cành và 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên cựu Chủ tịch UBND Trần Thanh Liêm và vợ...

Đồng thời, cơ quan tố tụng đã đề nghị ngăn chặn các hoạt động liên quan đến quyền sử dụng khu đất 43 ha và 145 ha theo 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị can Nguyễn Văn Minh nhờ người khác đứng tên tại tỉnh Lâm Đồng.

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả vụ án, đến nay, Tổng công ty Bình Dương đã nộp số tiền hơn 450 tỉ đồng.