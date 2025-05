Cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị cáo buộc trục lợi 750 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị, địa phương liên quan.

Vụ án này, C03 đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 30 bị can. Trong đó ở nhóm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, C03 đề nghị truy tố 27 bị can.

C03 cáo buộc ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, có vai trò chính, là người chủ mưu, cầm đầu ở nhóm tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỉ đồng tại 5 dự án xây dựng. Qua đó bị can Hưng hưởng lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng.

Bị can Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội ẢNH: BCA

Ở nhóm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, C03 cáo buộc ông Dương Văn Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 96 tỉ đồng tại 2 gói thầu ở địa phương này, hưởng lợi bất chính 900 triệu đồng.

Ông Lê Ô Pích, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, cũng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 96 tỉ đồng và hưởng lợi bất chính 4 tỉ đồng.

Riêng bị can Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị cáo buộc phạm tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. C03 xác định ông Hà trục lợi số tiền 750 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 96 tỉ đồng tại 2 gói thầu ở Bắc Giang.

Kết luận điều tra thể hiện, ông Hà có mối quan hệ thân thiết với ông Hưng từ khoảng năm 2013. Đến đầu tháng 11.2021, khi biết tỉnh Bắc Giang đang triển khai dự án cầu Đồng Việt, ông Hưng đề nghị và được ông Hà đồng ý giới thiệu, tác động đến Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái. Từ đó tạo điều kiện cho Thuận An tham gia thi công dự án.

Cuối tháng 12.2021, trong buổi ăn cơm với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà Chủ tịch Quốc hội, ông Hà đã giới thiệu ông Hưng với ông Thái và nói: "Tập đoàn Thuận An là đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho doanh nghiệp này tham gia dự án cầu Đồng Việt". Ông Thái đáp lại là "sẽ quan tâm".

Việc giới thiệu, tác động của ông Hà đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu. Đây là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc các cá nhân tại Ban quản lý dự án Bắc Giang cùng đơn vị thiết kế và Tập đoàn Thuận An thông đồng, móc ngoặc giúp doanh nghiệp này trúng gói thầu số 7.

Sau khi Tập đoàn Thuận An trúng thầu, ông Hưng đến nhà ông Hà đưa 500 triệu đồng cảm ơn. Ngoài ra, vào các dịp lễ tết, ông Hưng nhiều lần biếu ông Hà thêm tổng 250 triệu đồng.

Theo kết luận, quá trình điều tra, các bị can, đối tượng liên quan tự nguyện nộp khắc phục hơn 102 tỉ đồng và 90.000 USD. Cạnh đó, C03 đã phong tỏa 7 tài khoản/sổ tiết kiệm trị giá hơn 32 tỉ đồng.