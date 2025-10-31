Cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà kháng cáo

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị liên quan, TAND TP.Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 17 bị cáo.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An ẢNH: PHÚC BÌNH

Trong số trên, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng và cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà cùng xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Hưng còn đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét về hậu quả thiệt hại tại các dự án, số tiền mà các bị cáo và những người liên quan đã nộp khắc phục hậu quả.

Một số bị cáo khác có đơn kháng cáo như: Phạm Hoàng Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội; Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang (cũ); Trần Viết Cương, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Tuyên Quang (cũ); Trần Anh Quang, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An; Phạm Thanh Bình, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Quảng Ninh…

Phần lớn các bị cáo đều trình bày những tình tiết giảm nhẹ, mong được tòa cấp phúc thẩm xem xét về bối cảnh, mức độ hành vi và hậu quả phạm tội để cân nhắc cho hưởng khoan hồng.

Theo cáo buộc, thông qua mối quan hệ với các cán bộ lãnh đạo, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng chủ động liên hệ, nhờ vả và được "bật đèn xanh" để tham gia các dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách.

Để trúng thầu, Tập đoàn Thuận An liên danh cùng các doanh nghiệp khác, sử dụng "quân xanh, quân đỏ", thông đồng với nhân viên ban quản lý dự án trong…, nhờ vậy đã thâu tóm hàng loạt gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Nhóm doanh nghiệp còn mạnh tay chi "bồi dưỡng" cho nhiều cựu quan chức. Điển hình như: bị cáo Phạm Thái Hà nhận 750 triệu đồng, bị cáo Lê Ô Pích nhận 4 tỉ đồng, bị cáo Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang) nhận 8 tỉ đồng, Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Tuyên Quang) nhận 12,5 tỉ đồng…

Hồi tháng 9, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 27 bị cáo phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng lãnh mức án 10 năm 6 tháng tù.

Nhóm còn lại ở cùng tội danh, gồm cựu lãnh đạo, cán bộ ban quản lý dự án các địa phương và nhân viên thuộc Tập đoàn Thuận An bị tuyên thấp nhất 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 7 năm tù.

Vụ án còn có 2 cựu lãnh đạo cấp cao, gồm ông Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị tuyên mức án 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn; ông Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị tuyên mức án 5 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.