Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà kháng cáo

Tuyến Phan
Tuyến Phan
31/10/2025 18:56 GMT+7

Cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị liên quan, TAND TP.Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 17 bị cáo.

Cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà kháng cáo- Ảnh 1.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An

ẢNH: PHÚC BÌNH

Trong số trên, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng và cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà cùng xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Hưng còn đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét về hậu quả thiệt hại tại các dự án, số tiền mà các bị cáo và những người liên quan đã nộp khắc phục hậu quả.

Một số bị cáo khác có đơn kháng cáo như: Phạm Hoàng Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội; Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang (cũ); Trần Viết Cương, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Tuyên Quang (cũ); Trần Anh Quang, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An; Phạm Thanh Bình, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Quảng Ninh…

Phần lớn các bị cáo đều trình bày những tình tiết giảm nhẹ, mong được tòa cấp phúc thẩm xem xét về bối cảnh, mức độ hành vi và hậu quả phạm tội để cân nhắc cho hưởng khoan hồng.

Theo cáo buộc, thông qua mối quan hệ với các cán bộ lãnh đạo, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng chủ động liên hệ, nhờ vả và được "bật đèn xanh" để tham gia các dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách.

Để trúng thầu, Tập đoàn Thuận An liên danh cùng các doanh nghiệp khác, sử dụng "quân xanh, quân đỏ", thông đồng với nhân viên ban quản lý dự án trong…, nhờ vậy đã thâu tóm hàng loạt gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Nhóm doanh nghiệp còn mạnh tay chi "bồi dưỡng" cho nhiều cựu quan chức. Điển hình như: bị cáo Phạm Thái Hà nhận 750 triệu đồng, bị cáo Lê Ô Pích nhận 4 tỉ đồng, bị cáo Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang) nhận 8 tỉ đồng, Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Tuyên Quang) nhận 12,5 tỉ đồng…

Hồi tháng 9, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 27 bị cáo phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng lãnh mức án 10 năm 6 tháng tù.

Nhóm còn lại ở cùng tội danh, gồm cựu lãnh đạo, cán bộ ban quản lý dự án các địa phương và nhân viên thuộc Tập đoàn Thuận An bị tuyên thấp nhất 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 7 năm tù.

Vụ án còn có 2 cựu lãnh đạo cấp cao, gồm ông Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị tuyên mức án 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn; ông Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị tuyên mức án 5 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Tin liên quan

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng lãnh án 10 năm 6 tháng tù

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng lãnh án 10 năm 6 tháng tù

Tòa tuyên phạt cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà 5 năm 6 tháng tù, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng 10 năm 6 tháng tù.

Khám phá thêm chủ đề

Phạm Thái Hà tập đoàn thuận an Nguyễn Duy Hưng Kháng cáo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận