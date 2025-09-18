'Hành vi của ông Phạm Thái Hà ảnh hưởng xấu đến uy tín của Nhà nước'

Chiều 18.9, TAND TP.Hà Nội tuyên án đối với 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị liên quan.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch doanh nghiệp này, lãnh mức án cao nhất, 10 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng bị tuyên án 10 năm 6 tháng tù ẢNH: PHÚC BÌNH

2 cựu quan chức gồm ông Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, lãnh án 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn; ông Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, lãnh án 5 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng dùng tiền tác động cán bộ

Theo bản án sơ thẩm, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ với một số cán bộ lãnh đạo để được ưu tiên tham gia các dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách. Tiếp đó, bị cáo cùng đồng phạm thực hiện nhiều hành vi vi phạm về đấu thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, xâm phạm các quy định về bảo đảm công bằng, khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Các bị cáo đều là những người có năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ quy định trong lĩnh vực này, nhưng vẫn cố ý thực hiện sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng.

27 bị cáo phạm tội vi phạm quy định đấu thầu với tính chất đồng phạm. Trách nhiệm cao nhất thuộc về bị cáo Nguyễn Duy Hưng. Không chỉ lợi dụng quen biết với lãnh đạo các cơ quan từ T.Ư đến địa phương, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An còn dùng tiền tác động đến hàng loạt cán bộ tại các ban quản lý dự án, UBND có liên quan, nhằm được "ưu ái" trúng thầu.

Hội đồng xét xử cho biết, khi lượng hình đối với từng bị cáo đã có sự phân hóa theo vai trò. Trong đó, cần nghiêm trị các đối tượng chủ mưu, cầm đầu và đứng đầu các cơ quan, đơn vị có hành vi chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi vi phạm, hưởng lợi bất chính số tiền lớn.

Đối với các bị cáo có vai trò yếu, giúp sức không đáng kể, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, sức khỏe yếu… được hưởng khoan hồng.

Các bị cáo Phạm Thái Hà (trái) và Lê Ô Pích tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan nhà nước

Về nhóm cựu quan chức, bản án xác định cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích đã tiếp nhận chỉ đạo của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, chỉ đạo cấp dưới khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, tạo điều kiện để Tập đoàn Thuận An trúng thầu tại dự án cầu Đồng Việt. Thông qua đó, ông Pích nhận 4 tỉ đồng có nguồn gốc từ liên danh của Thuận An.

Cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà cũng bị cáo buộc tác động đến ông Dương Văn Thái nhằm giúp cho Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt. Từ sự tác động này, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và Ban quản lý dự án tỉnh tạo điều kiện cho tập đoàn trúng gói thầu số trái quy định. Ông Hà hưởng lợi bất chính 750 triệu đồng.

Hành vi của ông Pích và ông Hà đã xâm phạm sự đúng đắn trong hoạt động công vụ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan nhà nước, là một trong các nguyên nhân gây ra thiệt hại hơn 96 tỉ đồng tại dự án cầu Đồng Việt.

Ngoài các căn cứ buộc tội, 2 cựu quan chức cũng được ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, chủ động khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, gia đình có công với cách mạng…