Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng 10 năm 6 tháng tù

Chiều 18.9, sau hơn 10 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.Hà Nội tuyên án đối với 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị liên quan.

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An ẢNH: PHÚC BÌNH

Hội đồng xét xử tuyên phạt 27 bị cáo phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng lãnh mức án 10 năm 6 tháng tù.

Nhóm còn lại ở cùng tội danh, gồm cựu lãnh đạo, cán bộ ban quản lý dự án các địa phương và nhân viên thuộc Tập đoàn Thuận An bị tuyên thấp nhất 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 7 năm tù.

Vụ án còn có 2 cựu lãnh đạo cấp cao, gồm ông Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị tuyên mức án 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn; ông Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị tuyên mức án 5 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Gây thiệt hại 120 tỉ đồng

Thông qua mối quan hệ với các cán bộ lãnh đạo, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng chủ động liên hệ, nhờ vả và được "bật đèn xanh" để tham gia các dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách.

Để trúng thầu, Tập đoàn Thuận An liên danh cùng các doanh nghiệp khác, sử dụng "quân xanh, quân đỏ", thông đồng với nhân viên ban quản lý dự án trong…, nhờ vậy đã thâu tóm hàng loạt gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Nhóm doanh nghiệp còn mạnh tay chi "bồi dưỡng" cho nhiều cựu quan chức. Điển hình như: bị cáo Phạm Thái Hà nhận 750 triệu đồng, bị cáo Lê Ô Pích nhận 4 tỉ đồng, bị cáo Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang) nhận 8 tỉ đồng, Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Tuyên Quang) nhận 12,5 tỉ đồng…

Đại diện viện kiểm sát đánh giá, đây là vụ án điển hình sai phạm về đấu thầu, xảy ra tại nhiều địa phương. Sai phạm của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Trong đó, bị cáo Nguyễn Duy Hưng có vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Hành vi của bị cáo Hưng đã thao túng, làm suy thoái nhiều cán bộ, đảng viên, khiến nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý về Đảng, hành chính và hình sự; cần áp dụng hình phạt nghiêm minh để răn đe.

Các bị cáo Phạm Thái Hà (trái) và Nguyễn Duy Hưng ẢNH: PHÚC BÌNH





Sự hối hận muộn màng

Xuyên suốt phiên tòa, cả 29 bị cáo đều cơ bản thừa nhận cáo buộc. Thông qua phiên tòa, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng gửi gắm đến các doanh nghiệp hãy coi vụ án này là lời cảnh tỉnh khi tham gia các dự án có vốn ngân sách, cần chủ động tránh xa vi phạm pháp luật, chủ động liên danh liên kết để đảm bảo năng lực, minh bạch.

Cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà thì mong được xem xét vì nghề nghiệp trợ lý, giúp việc cho lãnh đạo "có những rủi ro không thể lường trước được". Riêng với số tiền 750 triệu đồng, ông Hà nói ban đầu nhận thức đây là tiền "anh em chơi với nhau nên Hưng cho", sau này mới thấy sai và đã nộp lại toàn bộ.

Trong lời sau cùng, ông Hà gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân, "rất đau xót về những cái dễ dãi của mình đã đưa đến những sai phạm". Bị cáo mong được hưởng khoan hồng với mức án nhẹ nhất có thể, để sớm có cơ hội trở về với gia đình, xã hội.

Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích cũng bày tỏ sự ăn năn, hối hận. Bị cáo thừa có chỉ đạo Ban quản lý dự án Bắc Giang tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An, song đã yêu cầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 4 tỉ đồng nhận từ phía doanh nghiệp, ông Pích khẳng định chưa dùng vào việc gì, đã nộp lại toàn bộ trước khi phiên tòa diễn ra.