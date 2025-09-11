Luật sư so mức án trong vụ Thuận An 'nặng hơn' vụ Phúc Sơn, VKS bác bỏ

Ngày 11.9, phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An tiếp tục với phần tranh luận giữa các luật sư bào chữa và đại diện Viện KSND TP.Hà Nội.

Tại bản luận tội, đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, mức án 10 - 11 năm tù, về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Thuận An ẢNH: PHÚC BÌNH

Luật sư "mạnh dạn" đề nghị giảm án cho Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng bị cáo buộc có vai trò cầm đầu, chủ mưu trong chuỗi sai phạm gây thiệt hại cho ngân sách hơn 120 tỉ đồng. Hành vi của bị cáo còn thao túng, làm suy thoái nhiều cán bộ, đảng viên, khiến nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý về Đảng, hành chính và hình sự, nên cần xử lý nghiêm.

Bào chữa cho bị cáo Hưng, luật sư đưa ra nhiều tình tiết để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho thân chủ như: thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, chủ động khắc phục hậu quả, có nhiều đóng góp cho xã hội…

Đáng chú ý, luật sư cho rằng, mức án 10 - 11 năm tù mà phía viện kiểm sát đề nghị là quá cao. Vị này so sánh với bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, mới bị xét xử cách đây ít tháng, cũng về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo luật sư, số tiền gây thiệt hại trong vụ án Phúc Sơn từ hành vi vi phạm đấu thầu lên tới hơn 450 tỉ đồng, nhưng mức án mà bị cáo Hậu phải chịu lại thấp hơn so với mức án đề nghị đối với bị cáo Hưng trong vụ án Thuận An, dù hậu quả thiệt hại cao hơn, "như vậy là không công bằng".

Sau lập luận này, chủ tọa nhắc nhở mỗi vụ án có tính chất, đặc thù khác nhau. Vụ án đã xét xử trước đó không phải án lệ, cũng không phải quyết định giám đốc thẩm, nên không thể mang ra so sánh với vụ án này.

Tiếp tục bào chữa, luật sư mong muốn hội đồng xét xử áp dụng tinh thần tại Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, để ghi nhận những đóng góp của bị cáo và doanh nghiệp cũng như thái độ, nhận thức của bị cáo, cho hưởng mức án khoan hồng.

"Tôi xin mạnh dạn đề nghị mức án cho bị cáo Hưng 3 - 4 năm tù là tương ứng với tính chất, mức độ hành vi", luật sư nói.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An ẢNH: PHÚC BÌNH

Thiệt hại không chỉ là tiền, còn có 22 cán bộ bị xử lý hình sự

Tham gia đối đáp, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội bác bỏ việc luật sư so sánh giữa 2 bị cáo trong 2 vụ án, vì có những điểm không chính xác.

Theo kiểm sát viên, ở vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo Nguyễn Văn Hậu bị xét xử về 3 tội danh, trong khi ở vụ án này bị cáo Nguyễn Duy Hưng bị xét xử về 1 tội danh.

Ban đầu, viện kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo Hậu 15 - 16 năm tù, sau đó Hậu nộp khắc phục 768 tỉ đồng (không tính số tiền các bị cáo khác đã nộp) nên viện kiểm sát thay đổi mức án đề nghị xuống 11 - 12 năm tù, cuối cùng tòa tuyên phạt 9 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Như vậy, mức án của bị cáo Hậu không phải thấp như luật sư thông tin.

Quay trở lại vụ án tại Tập đoàn Thuận An, kiểm sát viên cho hay, bị cáo Hưng bị truy tố với khung hình phạt 10 - 20 năm tù. Hành vi sai phạm của bị cáo xảy ra ở 5 dự án, tại 5 địa phương và bộ, ngành. Bị cáo trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới đưa 56 tỉ đồng tiền "bồi dưỡng" cho các cựu cán bộ.

"Vụ án này có 22 bị cáo là lãnh đạo, cán bộ tại các ban quản lý dự án, đảng viên bị xử lý hình sự. Ngoài hậu quả vật chất mà bị cáo Hưng được xác định chủ mưu, cầm đầu gây ra thì còn những hậu quả khác mà tất cả chúng ta đã nhìn thấy", kiểm sát viên nhấn mạnh.

Đề cập đến Nghị quyết 68, kiểm sát viên cho rằng, nội dung của nghị quyết tập trung vào các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, đảm bảo cho các doanh nghiệp phát triển lành mạnh, minh bạch, không đồng nghĩa với việc dung túng cho sai phạm pháp luật hình sự.

"Hành vi của các bị cáo trong vụ án liệu có mang lại cho nền kinh tế phát triển lành mạnh hay không", đại diện viện kiểm sát đặt vấn đề, đồng thời khẳng định đã áp dụng đầy đủ tinh thần của nghị quyết cũng như xem xét toàn diện các tình tiết giảm nhẹ để đưa ra mức án đề nghị phù hợp đối với bị cáo.