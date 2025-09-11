Ông Phạm Thái Hà nói 'đau xót vì những cái dễ dãi của mình'

Chiều 11.9, phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An kết thúc phần tranh luận. Tòa quyết định nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào chiều 18.9. Trước khi vào nghị án, tòa cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng ẢNH: PHÚC BÌNH

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An xin giảm án cho cấp dưới

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng là người đầu tiên bước lên bục khai báo. Ông Hưng bị đề nghị mức án 10 - 11 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, giữ vai trò chủ mưu trong chuỗi hành vi sai phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Quá trình xét xử, bị cáo Hưng thừa nhận cáo buộc. Được nói lời sau cùng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nhận thấy trách nhiệm rất lớn trên cương vị người đứng đầu doanh nghiệp, đã đưa ra các chủ trương dẫn đến sai lầm.

Bày tỏ sự ân hận, ông Hưng mong muốn tòa áp dụng chính sách khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo, nhất là cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và một số bị cáo là cấp dưới của mình tại Tập đoàn Thuận An.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An cũng đề cập tới việc đã dành toàn bộ công sức, tâm huyết cho doanh nghiệp, qua đó tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động. Cũng vì điều này, bị cáo rất đau lòng khi đời sống và tương lai của người lao động bị ảnh hưởng bởi vụ án.

Một bị cáo khác là Trần Anh Quang, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An, bị đề nghị mức án 6 - 7 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Giống với nhiều người khác, ông Quang cho hay rất ăn năn, hối hận về những sai phạm của bản thân. Bị cáo mong được xem xét vai trò của mình trong vụ án, để được hưởng khoan hồng, sớm trở về, tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Bài học đắt giá của cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Trong nhóm bị cáo là cựu quan chức, ông Phạm Thái Hà bị đề nghị mức án 5 - 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội dành gần 10 phút để nói lời sau cùng.

Cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà ẢNH: PHÚC BÌNH

Trước tiên, ông Hà gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân và đồng nghiệp. Bị cáo mong được hưởng khoan hồng với mức án nhẹ nhất có thể, để sớm có cơ hội trở về với gia đình, xã hội.

Cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhắc đến gia đình giàu truyền thống cách mạng, luôn cố gắng học tập, phấn đấu trong công việc, dù ở bất cứ cương vị nào cũng luôn hoàn thành nhiệm vụ. Điều này thể hiện qua việc bị cáo từng được tặng thưởng nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen.

Phấn đấu là vậy, song cuối cùng bị cáo đã không tránh khỏi những sai phạm. "Bị cáo rất đau xót về những cái dễ dãi của mình đã đưa đến những sai phạm; rất ăn năn, hối lỗi", ông Hà phân trần.

Bị cáo cũng cho rằng, việc bị khai trừ ra khỏi Đảng, chấm dứt mọi hoạt động cống hiến cho đất nước trong khi bản thân còn rất trẻ, đầy nhiệt huyết, tự tin chính là bản án khắc nghiệt, bài học đắt giá đối với bản thân.

Cũng vì ăn năn hối cải, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã phối hợp cùng gia đình nộp lại toàn bộ 750 triệu đồng hưởng lợi bất chính do Chủ tịch Tập đoàn Thuận An "bồi dưỡng".

"17 tháng ở trong trại, bị cáo rất hối hận, đau xót cả thể xác lẫn tinh thần", ông Hà nói và cho hay bản thân đang mắc nhiều bệnh, trong đó có chứng ngưng thở, mong được tòa xem xét khi lượng hình.