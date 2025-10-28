Cựu phó chủ tịch Phú Thọ 'nướng' 7 triệu USD vào cờ bạc trong 5 tháng

Sáng nay 28.10, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc xảy ra tại Câu lạc bộ King Club (tầng 1, Khách sạn Pullman, Hà Nội).

Trong số trên, 5 người bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc, gồm: Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm.

136 người còn lại bị truy tố về tội đánh bạc, trong đó có 2 cựu quan chức là ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) và Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ).

Hội đồng xét xử vụ án gồm 3 thành viên, do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa. 6 kiểm sát viên đại diện Viện KSND TP.Hà Nội tham gia phiên tòa.

Ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) ẢNH: TTXVN

Ổ nhóm cờ bạc tại khách sạn Pullman

Cáo trạng cho thấy, King Club là cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, thuộc quyền sở hữu của Công ty Việt Hải Đăng. Tháng 10.2019, một số cá nhân thuộc Công ty Việt Hải Đăng ký hợp đồng quản lý và vận hành với Công ty HS Development Việt Nam do Kim In Sung (người Hàn Quốc) làm giám đốc.

Kim In Sung thuê nhóm 3 người Hàn Quốc gồm Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok, 2 người Việt Nam gồm Nguyễn Định Lâm và Phan Trường Giang để quản lý, vận hành câu lạc bộ.

Theo quy định, chỉ người nước ngoài mới được vào King Club tham gia các trò chơi điện tử có thưởng. Nhưng để tăng doanh thu, Kim In Sung chủ trương "mở cửa" cho cả người Việt Nam.

"Luật chơi" mà nhóm này đặt ra là, khách là người Việt Nam muốn vào chơi thì phải xuất trình căn cước và cung cấp số điện thoại. Nhân viên lễ tân của King Club sẽ dùng phôi trắng thẻ thành viên có sẵn số định danh, in tên giả bằng tiếng nước ngoài cho người chơi.

Kết thúc mỗi buổi chơi, khách là người Việt Nam đưa thẻ cho lễ tân giữ, lần sau đến chơi lễ tân sẽ đưa lại thẻ cho khách.

Với thủ đoạn nêu trên, nhóm bị cáo đã tổ chức cho 145 người Việt Nam vào King Club đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi trò chơi điện tử có thưởng. Tổng số tiền đánh bạc hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỉ đồng).

Cơ quan tố tụng xác định, "ông trùm" đứng sau đường dây cờ bạc này là Kim In Sung, hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD. Trước khi công an triệt phá, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam và bị truy nã. Do chưa truy bắt được, cơ quan điều tra tách hồ sơ liên quan người này để xử lý sau.

TAND TP.Hà Nội - nơi xét xử vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman ẢNH: TUYẾN PHAN

Cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ "nướng" 7 triệu USD ra sao?

King Club có 3 hình thức trò chơi điện tử có thưởng, gồm slot, roulette và baccarat. Người chơi phải dùng USD hoặc đổi thành thẻ ticket có mã vạch để đặt cược. Sau khi USD cho vào, máy sẽ quy đổi thành điểm, kết thúc trò chơi máy tự động đổi điểm trở lại USD để người chơi nhận tại quầy thu ngân.

Song, không phải người Việt Nam nào cũng được vào chơi tại King Club. Nhóm bị cáo tổ chức đánh bạc sẽ theo dõi, giám sát, phân loại khách chơi, từ đó quyết định tiếp tục hoặc không cho họ tham gia.

Trong số bị cáo bị truy tố tội đánh bạc, nhiều người là cựu quan chức, doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ, luật sư… Những người này đều biết người Việt Nam không được phép chơi trò chơi điện tử có thưởng tại King Club nhưng vẫn tham gia.

Điển hình là trường hợp ông Hồ Đại Dũng, khi tham gia đánh bạc tại khách sạn Pullman đang đương chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ).

Kết quả điều tra xác định, đầu tháng 6.2020, ông Dũng mở thẻ để tham gia đánh bạc tại King Culb, ngụy trang dưới cái tên nước ngoài là "Mr. Michael".

Chỉ trong 5 tháng (từ tháng 2 đến tháng 6.2024), ông Dũng đánh bạc 95 lần với cả 3 hình thức slot, roulette và baccarat. Tổng số tiền vị này sử dụng vào đánh bạc lên tới hơn 7 triệu USD.

Thống kê cho thấy, lần ông Dũng chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD (tương đương gần 8 tỉ đồng), lần chơi ít nhất hơn 4.900 USD (tương đương hơn 118 triệu đồng). Cựu phó chủ tịch tỉnh thua hơn 759.000 USD (tương đương hơn 18 tỉ đồng).