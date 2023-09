Cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM Trần Thị Bình Minh tiếp tục bị khởi tố

Chiều 30.9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Ngô Võ Kế Thành (43 tuổi, trú Q.11, TP.HCM), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP.HCM; ông Hoàng Minh Bá (45 tuổi, trú Q.1, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật T.S.T (viết tắt là Công ty TST), về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 điều 222 bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố ông Trần Duy Phước (45 tuổi, trú Q.12, TP.HCM), cựu Kế toán trưởng Công ty TST; ông Nguyễn Đức Quỳnh (43 tuổi, trú Q.Phú Nhuận, TP.HCM), cựu nhân viên Trung tâm Nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP.HCM; và ông Huỳnh Trọng Nghĩa (48 tuổi, trú Q.10, TP.HCM), Giám đốc Công ty Trường Thịnh.

Các bị can Trần Thị Bình Minh, Phan Tất Thắng và Huỳnh Trọng Nghĩa (từ trái qua) BỘ CÔNG AN

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố bà Trần Thị Bình Minh (60 tuổi), cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM (trước đó bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM); ông Phan Tất Thắng (55 tuổi, trú Q.3, TP.HCM), Phó phòng Kinh tế (thuộc Sở KH-ĐT TP.HCM), cùng về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3 điều 356 bộ luật Hình sự.

Các bị can Ngô Võ Kế Thành, Hoàng Minh Bá, Nguyễn Đức Quỳnh và Trần Duy Phước (từ trái qua) BỘ CÔNG AN

Theo Bộ Công an, các quyết định và lệnh tố tụng đối với các bị can đều đã được thực thi, sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn. Trong số các bị can, các ông Thành, Nghĩa, Thắng, Bá và bà Minh bị bắt tạm giam; 2 bị can còn lại được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bộ Công an cho hay, đây là kết quả điều tra, xác minh ban đầu trong việc thành lập, phê duyệt, tổ chức đấu thầu dự án "đầu tư nâng cấp và mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm sản phẩm vi cơ điện tử" tại Trung tâm Nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP.HCM.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đủ căn cứ xác định hành vi thông đồng giữa cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn đấu thầu và nhà thầu cung cấp thiết bị là Công ty TST để trúng thầu. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật Đấu thầu, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước.

Quá trình khám xét các bị can, cơ quan CSĐT đã thu nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật để thu hồi tài sản cho nhà nước.