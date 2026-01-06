Cựu Phó thủ tướng Canada làm cố vấn cho Tổng thống Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 5.1 thông báo đã bổ nhiệm bà Chrystia Freeland, cựu Phó thủ tướng Canada, làm cố vấn phát triển kinh tế, theo Reuters. Nhà lãnh đạo miêu tả bà Freeland là chuyên gia về các vấn đề kinh tế nhờ kinh nghiệm dày dạn trong việc thu hút đầu tư và tiến hành chuyển đổi kinh tế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay cựu Phó thủ tướng Canada Chrystia Freeland tại Kyiv ngày 5.1 ẢNH: REUTERS

"Ukraine cần tăng cường sức chống chịu bên trong nhằm phục hồi nếu nỗ lực ngoại giao mang lại kết quả nhanh nhất có thể và nhằm củng cố phòng thủ nếu cần nhiều thời gian hơn để cuộc chiến này kết thúc do sự chậm trễ của các đối tác", ông Zelensky viết trên X.

Bà Chrystia Freeland có gốc gác Ukraine, làm Phó thủ tướng Canada từ 2019-2024 và kinh qua nhiều chức bộ trưởng ở các mảng tài chính, thương mại quốc tế, ngoại giao.

Hiện tại, bà vẫn là nghị sĩ quốc hội Canada nhưng thông báo sẽ từ chức trong vài tuần tới. Bà Freeland nói sẽ rời khỏi chức vụ đặc phái viên Canada về tái thiết Ukraine mà bà đảm nhiệm hồi tháng 9.2025.

Trong tuyên bố trên X, nữ chính trị gia cho hay bà hoan nghênh cơ hội được đóng góp cho vai trò cố vấn kinh tế của Ukraine.

Bà Chrystia Freeland được đánh giá có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế, thương mại ẢNH: AP

Cũng trong đợt cải tổ nhân sự lần này, ông Zelensky đã bổ nhiệm lãnh đạo tình báo quân sự Kyrylo Budanov làm Chánh văn phòng tổng thống. Phó thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số Mykhailo Fedorov được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Tướng Vasyl Maliuk, lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), lực lượng đã thực hiện chiến dịch Mạng nhện tấn công phá hủy nhiều máy bay quân sự Nga vào tháng 5.2025, bất ngờ từ chức. Thiếu tướng Yevhenii Khmara, cựu chỉ huy đội Alfa tinh nhuệ của SBU được bổ nhiệm làm quyền lãnh đạo cơ quan này.