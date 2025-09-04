Cựu quan chức Mỹ lo 'thảm họa' sau khi ông Trump ra lệnh bắn tàu rời Venezuela

Tờ The Guardian ngày 3.9 dẫn lời ông Juan González, Giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia phụ trách Tây bán cầu dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, gọi việc triển khai hải quân của Tổng thống Trump gần Venezuela là “một màn kịch chính trị” nhưng gây “nguy cơ đối đầu quân sự rất cao”.



