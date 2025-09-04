Tờ The Guardian ngày 3.9 dẫn lời ông Juan González, Giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia phụ trách Tây bán cầu dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, gọi việc triển khai hải quân của Tổng thống Trump gần Venezuela là “một màn kịch chính trị” nhưng gây “nguy cơ đối đầu quân sự rất cao”.
Cựu quan chức Mỹ lo 'thảm họa' sau khi ông Trump ra lệnh bắn tàu rời Venezuela
04/09/2025 18:45 GMT+7
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công một xuồng rời khỏi Venezuela, tiêu diệt 11 nghi phạm buôn bán ma túy, một cựu quan chức cấp cao Nhà Trắng đã đưa ra cảnh báo.
