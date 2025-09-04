Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cựu quan chức Mỹ lo 'thảm họa' sau khi ông Trump ra lệnh bắn tàu rời Venezuela
Video Thế giới

Cựu quan chức Mỹ lo 'thảm họa' sau khi ông Trump ra lệnh bắn tàu rời Venezuela

Trúc Huỳnh - Văn Khoa
04/09/2025 18:45 GMT+7

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công một xuồng rời khỏi Venezuela, tiêu diệt 11 nghi phạm buôn bán ma túy, một cựu quan chức cấp cao Nhà Trắng đã đưa ra cảnh báo.

Tờ The Guardian ngày 3.9 dẫn lời ông Juan González, Giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia phụ trách Tây bán cầu dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, gọi việc triển khai hải quân của Tổng thống Trump gần Venezuela là “một màn kịch chính trị” nhưng gây “nguy cơ đối đầu quân sự rất cao”.


Tổng thống Venezuela khoe điện thoại Huawei mà Mỹ 'không hack nổi'

Tổng thống Venezuela khoe điện thoại Huawei mà Mỹ 'không hack nổi'

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã giới thiệu một chiếc điện thoại thông minh Huawei mà ông cho biết là quà tặng từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời ca ngợi các tính năng bảo mật của điện thoại.

Tổng thống Trump đăng video phá hủy 'tàu chở ma túy' từ Venezuela

