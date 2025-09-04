Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tổng thống Venezuela khoe điện thoại Huawei mà Mỹ 'không hack nổi'
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
04/09/2025 15:05 GMT+7

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã giới thiệu một chiếc điện thoại thông minh Huawei mà ông cho biết là quà tặng từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời ca ngợi các tính năng bảo mật của điện thoại.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì chiếc điện thoại Huawei mới mà “người Mỹ không thể hack được”.

Ông nói: “Thật ấn tượng, tôi đã khám phá ra mọi thứ thông qua chiếc điện thoại này, chiếc điện thoại mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tặng tôi. Nhìn này, ông Tập Cận Bình tặng tôi chiếc điện thoại này, một chiếc Huawei, chiếc điện thoại tốt nhất thế giới, Huawei, và người Mỹ không thể hack nó, cả máy bay do thám lẫn vệ tinh của họ”.

Ông Maduro khoe chiếc điện thoại Mate X6 tại buổi họp báo quốc tế ở thủ đô Caracas vào ngày 1.9.

Trong một hội nghị giáo dục hồi tháng 8, ông Maduro cũng khoe với các đại biểu chiếc Mate X6 này, nói rằng điện thoại có tính năng liên lạc qua vệ tinh và ông đang học sử dụng.

Tổng thống Venezuela khoe điện thoại Huawei do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tặng - Ảnh 1.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro giới thiệu điện thoại di động Huawei, năm 2023

ẢNH: AFP

Bắc Kinh là đối tác kinh tế lớn nhất của Caracas trong bối cảnh nước này chịu nhiều lệnh trừng phạt kinh tế từ Mỹ và các đồng minh. Tổng thống Maduro coi mối quan hệ với Trung Quốc là trọng tâm trong nỗ lực phát triển kinh tế và công nghiệp hóa đất nước.

Những bình luận của nhà lãnh đạo Venezuela được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ.

Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc, đã phải đối mặt với các hạn chế của Washington do lo ngại rằng thiết bị của họ có thể được sử dụng để do thám người dùng.

Gã khổng lồ công nghệ này đã phải đối mặt với lệnh cấm toàn diện của Mỹ đối với việc tiếp cận các chip tiên tiến kể từ năm 2020, và đã đầu tư mạnh vào chip và thiết bị sản xuất chip để đối phó với điều đó. Một số quốc gia châu Âu, bao gồm cả Đức, cũng đã thông qua lệnh cấm hoàn toàn việc sử dụng thiết bị Huawei.

