Mỹ tăng cường hải quân gần Venezuela, gây thắc mắc về động cơ
Video Thế giới

Mỹ tăng cường hải quân gần Venezuela, gây thắc mắc về động cơ

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
02/09/2025 06:10 GMT+7

Việc Mỹ tập trung lực lượng hải quân gần Venezuela khiến nhiều người đặt câu hỏi động thái này có nhằm mục đích chống lại các băng nhóm ma túy - như chính quyền Trump đã tuyên bố - hay còn vì một mục đích hoàn toàn khác?

Việc Mỹ tập trung lực lượng hải quân xung quanh khu vực phía nam biển Caribbean khiến giới chức Venezuela và các chuyên gia tại Mỹ phải đặt câu hỏi về động cơ đằng sau động thái này.

Hình ảnh từ máy bay không người lái vào hôm 31.8 cho thấy một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ neo đậu gần cửa ngõ kênh đào Panama.

Tuần trước, một quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng bảy tàu chiến Mỹ, cùng với một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân, đang ở khu vực này hoặc hoặc trên đường đến đó, mang theo hơn 4.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ.

Mặc dù các tàu của Lực lượng Tuần duyên Mỹ và hải quân Mỹ thường hoạt động ở khu vực nam Caribbean, nhưng đợt tăng cường quân sự này vượt quá mức bình thường.

Mỹ tăng cường hải quân gần Venezuela, gây thắc mắc về động cơ - Ảnh 1.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Sampson DDG-102 của Hải quân Mỹ cập cảng gần lối vào Kênh đào Panama (Panama), ngày 31.8.2025

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng việc chống lại các băng đảng ma túy là mục tiêu trọng tâm của chính quyền ông. Các quan chức Mỹ cũng nói với hãng tin Reuters rằng các nỗ lực quân sự này là nhằm giải quyết các mối đe dọa từ các băng nhóm này.

Nhưng vẫn chưa rõ sự hiện diện của quân đội Mỹ sẽ làm cách nào để cắt đứt được hoạt động buôn bán ma túy.

Phần lớn hoạt động vận chuyển ma túy bằng đường biển đến Mỹ đều đi qua Thái Bình Dương, chứ không phải Đại Tây Dương, nơi lực lượng Mỹ hiện đang triển khai. Các chuyến hàng từ Caribbean phần lớn đến Mỹ bằng các chuyến bay bí mật.

Các quan chức Venezuela tin rằng chính phủ nước này có thể là mục tiêu thực sự của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino hôm 31.8 đã đưa ra cảnh báo tới Washington. “Tôi đang nói chuyện với những kẻ đế quốc phương Bắc — chúng tôi đang chuẩn bị và sẽ chiến đấu nếu các người dám đặt chân đến Venezuela. Chúng tôi đang theo dõi các sự kiện trên khắp thế giới”.

Đầu tháng 8, Mỹ đã tăng gấp đôi phần thưởng lên 50 triệu USD để thu thập thông tin dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro với cáo buộc buôn bán ma túy và có liên hệ với các nhóm tội phạm.

Các quan chức Venezuela cho biết Mỹ đang đe dọa nước này bằng việc triển khai hải quân, vi phạm các hiệp ước quốc tế. Caracas cũng bác bỏ tuyên bố của Washington rằng Venezuela và giới lãnh đạo nước này đóng vai trò trọng yếu trong hoạt động buôn bán ma túy quốc tế quy mô lớn.

Venezuela ngày 26.8 thông báo triển khai các tàu chiến và máy bay không người lái tuần tra dọc theo bờ biển nước này sau khi Mỹ điều động ba tàu khu trục đến khu vực theo chiến dịch triệt phá hoạt động buôn ma túy.

