Dồn dập chiến hạm, tàu ngầm Mỹ xuất hiện giữa căng thẳng với Venezuela

Tuy các tàu của Lực lượng Tuần duyên và Hải quân Mỹ thường xuyên hoạt động ở nam Caribbean, nhưng đợt tăng cường lần này lớn hơn đáng kể so với các đợt triển khai thông thường trong khu vực.

Một quan chức Mỹ, không muốn tiết lộ danh tính, ngày 28.8 nói rằng 7 tàu chiến của Mỹ, cùng với một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân, đã hoặc dự kiến có mặt trong khu vực vào tuần tới.

Hôm 28.8, Đại sứ Venezuela tại Liên Hiệp Quốc Samuel Moncada đã phản ánh với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres về việc Mỹ tăng cường lực lượng hải quân ở khu vực, cáo buộc Washington vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc.