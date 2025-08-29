Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Dồn dập chiến hạm, tàu ngầm Mỹ xuất hiện giữa căng thẳng với Venezuela
Video Thế giới

Dồn dập chiến hạm, tàu ngầm Mỹ xuất hiện giữa căng thẳng với Venezuela

Trúc Huỳnh - Văn Khoa
29/08/2025 14:00 GMT+7

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đang gia tăng trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện hải quân quy mô lớn tại nam Caribbean và các vùng biển lân cận.

Tuy các tàu của Lực lượng Tuần duyên và Hải quân Mỹ thường xuyên hoạt động ở nam Caribbean, nhưng đợt tăng cường lần này lớn hơn đáng kể so với các đợt triển khai thông thường trong khu vực.

Một quan chức Mỹ, không muốn tiết lộ danh tính, ngày 28.8 nói rằng 7 tàu chiến của Mỹ, cùng với một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân, đã hoặc dự kiến có mặt trong khu vực vào tuần tới.

Hôm 28.8, Đại sứ Venezuela tại Liên Hiệp Quốc Samuel Moncada đã phản ánh với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres về việc Mỹ tăng cường lực lượng hải quân ở khu vực, cáo buộc Washington vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Venezuela triển khai tàu chiến, UAV khi khu trục hạm Mỹ đến khu vực

Venezuela triển khai tàu chiến, UAV khi khu trục hạm Mỹ đến khu vực

Venezuela ngày 26.8 thông báo triển khai các tàu chiến và máy bay không người lái tuần tra dọc theo bờ biển nước này sau khi Mỹ điều động ba tàu khu trục đến khu vực theo chiến dịch triệt phá hoạt động buôn ma túy.

Venezuela đưa 15.000 quân đến biên giới giữa áp lực từ Tổng thống Trump

Mỹ Venezuela Donald Trump Tuần duyên Liên Hiệp Quốc Lầu năm góc Caribbean Washington Nicolas Maduro ma túy hoạt động quân nhân Băng nhóm hải quân Tàu chiến tàu tuần duyên băng nhóm ma túy
Bình luận (0)

