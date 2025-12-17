Cựu quản lý nhà xác Trường Y Harvard lãnh án vì buôn bán bộ phận cơ thể người

Bị cáo Cedric Lodge ẢNH CHỤP MÀN HÌNH WCVB

Đài WBUR ngày 17.12 đưa tin cựu quản lý nhà xác của Trường Y Harvard (Mỹ) vừa bị tuyên án 8 năm tù giam vì đánh cắp và bán các bộ phận cơ thể người được hiến cho mục đích nghiên cứu y học và giáo dục.

Bị cáo Cedric Lodge (58 tuổi), người từng quản lý nhà xác của trường trong hơn hai thập niên trước khi bị bắt vào năm 2023, đã bị Thẩm phán Matthew Brann ở thành phố Williamsport (bang Pennsylvania) tuyên án vào ngày 16.12.

Vụ bê bối kéo dài hai năm rưỡi đã làm chấn động trường y danh tiếng nhất quốc gia và phơi bày một mạng lưới buôn bán bộ phận cơ thể người trên toàn quốc.

Vợ của bị cáo là bà Denise Lodge bị tuyên án một năm một ngày tù giam, sau khi thừa nhận tham gia vào việc mua bán các bộ phận cơ thể người bị đánh cắp mà chồng bà có được nhờ chức vụ của ông ta tại Harvard.

Các công tố viên cho biết ông Cedric Lodge, từ năm 2018 đến ít nhất là tháng 3.2020, đã đánh cắp các bộ phận từ xác chết, bao gồm đầu, mặt, não, da và tay, sau khi chúng được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và giảng dạy.

Ông ta vận chuyển chúng từ nhà xác của Trường Y Harvard ở bang Massachusetts về nhà riêng của ông ta ở thị trấn Goffstown (bang New Hampshire).

Theo các công tố viên, hai vợ chồng trên đã bán những bộ phận đó cho một số cá nhân, trong đó có hai người ở Pennsylvania. Hầu hết những người mua này sau đó đã bán lại.

Các công tố viên đề nghị mức án tối đa 10 năm tù, nói rằng hành vi của bị cáo "gây chấn động lương tâm" và được thực hiện "để mua vui cho cộng đồng những người thích vật kỳ dị".

"Ông ta đã gây ra tổn thương tinh thần sâu sắc cho vô số thành viên gia đình, khiến họ phải tự hỏi về sự đối xử bất công đối với thi thể người thân yêu của mình", các công tố viên cho biết.

Trường Y Harvard gọi hành động của ông Cedric Lodge là "ghê tởm và không phù hợp với các tiêu chuẩn và giá trị mà Harvard, những người hiến tặng cơ thể và người thân của họ kỳ vọng và xứng đáng được hưởng".

Trường cũng cho biết thêm rằng họ "vô cùng thương tiếc cho gia đình của những người hiến tặng có thể bị ảnh hưởng".

Vào tháng 10, tòa án ở Massachusetts đã cho phép một số gia đình theo đuổi các vụ kiện chống lại Trường Y Harvard với cáo buộc trường xử lý sai thi thể của người thân.