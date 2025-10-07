Bê bối trộm xác được hiến tặng cho Đại học Harvard để bán ra chợ đen

Tòa án Tối cao Massachusetts đã đảo ngược phán quyết của một tòa sơ thẩm, vốn đã bác vụ kiện yêu cầu Đại học Harvard (Mỹ) chịu trách nhiệm khi cựu quản lý nhà xác, ông Cedric Lodge, đã đánh cắp các bộ phận của người hiến xác để bán ra thị trường chợ đen. Nhiều gia đình đã đồng ý hiến xác của người thân cho Trường Y Harvard để phục vụ nghiên cứu, Reuters đưa tin ngày 7.10.

Thẩm phán Scott Kafler cho biết các nguyên đơn đã cáo buộc Đại học Harvard không sử dụng các thi thể cho mục đích đúng đắn, mô tả đó là "hành vi khủng khiếp và thiếu tôn trọng diễn ra trong nhiều năm".

Ông Cedric Lodge xuất hiện trước công chúng tại tòa án ở thành phố Boston, bang Massachusetts tháng 6 ẢNH: THE BOSTON GLOBE

Theo ông Kafler, Đại học Harvard có nghĩa vụ pháp lý phải xử lý các thi thể hiến tặng với sự tôn trọng. Chính nhà trường cũng đã thừa nhận thất bại rất lớn trong vấn đề này.

Tòa án cũng khôi phục các khiếu nại đối với giám đốc điều hành chương trình hiến xác của Đại học Harvard.

Đại diện Trường Y Harvard, thuộc Đại học Harvard, tuyên bố các hành động của ông Lodge là "ghê tởm và lệch lạc với các tiêu chuẩn và giá trị mà Đại học Harvard, những người hiến xác cùng thân nhân mong đợi và xứng đáng được hưởng".

Ông Lodge đang chờ tuyên án sau khi nhận tội hồi tháng 5 về việc vận chuyển hàng hóa đánh cắp qua biên giới tiểu bang.

Theo công tố viên, ông Lodge đã bắt đầu kế hoạch từ năm 2018. Ông đã đánh cắp các bộ phận bao gồm đầu người, não, da và nội tạng rồi chuyển chúng từ nhà xác Đại học Harvard ở thành phố Boston (bang Massachusetts) về nhà riêng tại thị trấn Goffstown (bang New Hampshire) và cùng vợ bán các bộ phận cơ thể tại đây.

Trong 12 vụ kiện, 47 người thân của những người hiến xác đã cáo buộc Đại học Harvard vô trách nhiệm, cho rằng nhà trường đã làm ngơ trước hành vi sai trái của ông Lodge.

Năm ngoái, một thẩm phán kết luận Đại học Harvard được miễn trừ trách nhiệm, với điều kiện phải tuân thủ luật của bang Massachusetts về quy định tặng xác cho mục đích nghiên cứu và giáo dục.

Tuy nhiên, thẩm phán Kafler đánh giá việc cáo buộc Đại học Harvard không tuân thủ luật pháp là có cơ sở. Ông viện dẫn việc nhà trường không thiết lập hệ thống nhằm ngăn ông Lodge phân xác, đưa người vào nhà xác để mua các bộ phận cơ thể và trộm cắp các bộ phận này.