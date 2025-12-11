Cựu sinh viên kiện Đại học Kinh tế quốc dân được bồi thường 87 triệu đồng

Ngày 11.12, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ kiện dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, giữa nguyên đơn là ông Dương Thế Hảo (65 tuổi) và bị đơn là Đại học Kinh tế quốc dân.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, ông Hảo bị bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện, do đó kháng cáo.

Ông Dương Thế Hảo, nguyên đơn trong vụ kiện Đại học Kinh tế quốc dân ẢNH: PHÚC BÌNH

Ra trường 30 năm mới được cấp bằng tốt nghiệp?

Theo trình bày của nguyên đơn, năm 1981, ông Hảo thi đậu khoa Kinh tế của Trường đại học Kinh tế kế hoạch (tiền thân của Đại học Kinh tế quốc dân ngày nay), khóa năm 1984.

Đến năm 1989, ông hoàn thành tất cả môn học, vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với số điểm đạt trở lên và được cấp giấy xác nhận đã thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, ông chờ mãi vẫn không được cấp bằng.

Ông Hảo nhiều lần đến trường hỏi về chuyện bằng cấp, nhưng khi thì nhà trường bảo lãnh đạo đi vắng, chưa xin chữ ký được, khi lại nói hết phôi in, hoặc có lần không trả lời. Không có tấm bằng trong tay, ông Hảo không thể làm việc trong doanh nghiệp hay thăng tiến.

Ông cũng cho rằng đã nộp hồ sơ quân nhân, lý lịch quân nhân, quyết định xuất ngũ, địa chỉ tạm trú cho trường. Bằng tốt nghiệp chưa được cấp, toàn bộ hồ sơ gốc thì trường giữ lại khiến ông không thể làm thủ tục đăng ký kết hôn, làm tạm trú, khai sinh cho con…

Mãi đến năm 2004, ông Hảo mới được cắt tạm trú tại trường, để đăng ký về Q.Hoàng Mai (Hà Nội), làm chứng minh nhân dân và đăng ký hộ khẩu.

3 năm sau, ông gửi đơn đến trường và được trường xác nhận không tìm thấy hồ sơ cá nhân, không thấy tên trong sổ cấp bằng tốt nghiệp đại học, chỉ thấy tên trong sổ điểm.

Ông Hảo quyết định khởi kiện và đến tháng 7.2019 thì trường giao bằng tốt nghiệp. Vì vậy, ông đã rút đơn. Nhưng một thời gian sau, ông Hảo tiếp tục đâm đơn khởi kiện trường, vì cho rằng mình ra trường năm 1989 nhưng bằng tốt nghiệp lại ghi năm 1995.

Nguyên đơn đề nghị trường cấp lại bằng, đồng thời yêu cầu bồi thường 36,7 tỉ đồng, sau đó tăng lên gần 44 tỉ đồng.

Đại diện phía Đại học Kinh tế quốc dân thì cho rằng, ông Hảo ra trường năm 1989 nhưng không liên hệ như những sinh viên khác để làm thủ tục xin lại hồ sơ cá nhân, đến năm 2017 mới có thư gửi hiệu trưởng về vấn đề này.

Sau nhiều lần huy động lực lượng tìm kiếm, hồ sơ của ông Hảo được tìm thấy trong khe tủ của một bộ phận không liên quan.

Bị đơn nói đây là sự kiện bất khả kháng, "trở ngại khách quan", xuất phát từ việc trường thay đổi trụ sở nhiều lần, các thế hệ lãnh đạo thời đó đã mất, nghỉ hưu, hoạt động lưu trữ chỉ là sự tiếp nhận từ trước…

Nhà trường phải bồi thường 87 triệu đồng

Tại tòa hôm nay 11.12, hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định từ năm 1989 - 2017, không có tài liệu nào thể hiện ông Hào đã chủ động liên hệ với Đại học Kinh tế quốc dân để lấy bằng hay các tài liệu trên.

Tháng 8.2017, trường nhận được đơn đề nghị của ông và trả lời không tìm thấy hồ sơ cá nhân, không thấy tên ông trong sổ cấp bằng tốt nghiệp đại học, chỉ thấy tên trong sổ điểm, nên kết luận "không đủ cơ sở cấp bằng" cho ông.

Tuy nhiên, tháng 7.2019, sau khi ông Hảo khởi kiện lần đầu, trường lại tìm được hồ sơ và trao bằng tốt nghiệp cho ông. Điều này thể hiện sự mâu thuẫn, cho thấy nhà trường đã cung cấp thông tin không đúng thực tế.

Từ phân tích đã nêu, hội đồng xét xử đánh giá trường không có lỗi trong giai đoạn từ năm 2017 đổ về trước, song có lỗi trong giai đoạn từ khi trả lời ông Hảo bằng thông tin sai, đến khi tìm được giấy tờ và cấp bằng tốt nghiệp, năm 2019.

Vì thế, trường phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ông Hảo trong khoảng thời gian nêu trên, tương ứng 21 tháng 22 ngày.

Về yêu cầu bồi thường của nguyên đơn, tòa cho rằng, ông Hảo đưa ra nhiều khoản nhưng đều mang tính giả định, không xuất phát từ thiệt hại thực tế. Ông Hảo từng khai thu nhập thực tế giai đoạn đó đến nay khoảng 150 - 200 triệu đồng mỗi tháng, song không có gì chứng minh.

Hội đồng xét xử do đó thống nhất tính thiệt hại theo quy định của pháp luật về mức lương tối thiểu vùng, buộc phía nhà trường bồi thường cho ông Hảo 87 triệu đồng.