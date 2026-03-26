Nhân dịp Ngày Công tác xã hội Việt Nam, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tổ chức lễ kỷ niệm với chủ đề “Hành trình chia sẻ yêu thương”, đánh dấu 10 năm lan tỏa những giá trị nhân văn trong công tác chăm sóc và hỗ trợ bệnh nhi. Tại đây, câu chuyện về một bệnh nhi 10 tuổi mắc u não với hoàn cảnh đặc biệt đã được nhắc lại như một minh chứng sống động cho sức mạnh của niềm tin, sự đồng hành và tình người. Hành trình vượt qua ranh giới sinh tử của em không chỉ là phép màu của y học, mà còn là biểu tượng sâu sắc cho tinh thần sẻ chia, đúng với ý nghĩa mà “Hành trình chia sẻ yêu thương” hướng đến.

Cứu sống bé 10 tuổi u não 'chờ chết' và 10 năm hành trình chia sẻ yêu thương Nguồn: BV Nhi Đồng 1 (TP.HCM)