Tháng 6.2025, Thiên Phúc, cậu bé mới 13 tuổi, bất ngờ xuất hiện những dấu hiệu bất thường: phù mặt, bầm da rải rác và lượng nước tiểu giảm nghiêm trọng. Nhận thấy tình trạng diễn tiến phức tạp, bé nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để tiếp tục kiểm tra chuyên sâu. Tại đây, các bác sĩ xác định Thiên Phúc mắc suy thận mạn giai đoạn cuối không rõ nguyên nhân, một chẩn đoán khiến cả gia đình bàng hoàng, khi trước đó em vẫn là một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh. Suốt nhiều tháng, cuộc sống của bé gắn liền với bệnh viện và những lần điều trị kéo dài. Từ hoang mang, lo lắng… gia đình dần học cách chấp nhận và bước tiếp cùng căn bệnh, để rồi đưa ra quyết định quan trọng là sẽ hiến thận cứu con.

Mẹ hiến thận cứu con: "Nỗi sợ lớn nhất là không thể mang lại điều tốt nhất cho con" Nguồn: Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM)