Cứu sống bệnh nhân bị vỡ thận

Sáng 9.1, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân bị vỡ thận do trượt té đập bụng vào vật cứng rất nguy hiểm đến tính mạng.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 6.1, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tiếp nhận bệnh nhân T.Q.K (22 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bình, H.Hòa Bình, Bạc Liêu) trong tình trạng đau bụng dữ dội do chấn thương bụng kín.

Người nhà cho biết, ngày 5.1, trong lúc sinh hoạt tại nhà người thân ở tỉnh Vĩnh Long, anh K. bị trượt té, đập bụng vào vật cứng. Thấy đau nhẹ ở vùng bụng nên anh K. tự chạy xe máy từ Vĩnh Long về Bạc Liêu. Khi về đến nhà, anh K. đau bụng dữ dội, được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán anh K. bị chấn thương thận phải độ IV (AAST) gây xuất huyết nội và vỡ gan hạ phân thùy VII độ I. Người bệnh được tiến hành cấp cứu, điều trị nội khoa tích cực, theo dõi sát mạch, huyết áp và tình trạng bụng.





Đến sáng 7.1, các bác sĩ thống nhất sử dụng phương pháp can thiệp nội mạch với sự xâm lấn tối thiểu để tiến hành cầm máu chấn thương vỡ thận. Thủ thuật diễn ra trong khoảng 45 phút, kết quả cực trên thận phải đã tắc mạch hoàn toàn. Sau can thiệp nội mạch, hiện tại tình trạng bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ Thạch Diễn, khoa Chuẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, ban đầu qua chuẩn đoán cho bệnh nhân K. phát hiện dấu hiệu thoát mạch cực trên thận phải nên cần phải tiến hành thực hiện thủ thuật khẩn để cứu chữa cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Diễn, phương pháp can thiệp nút mạch cầm máu qua DSA trong các trường hợp chấn thương nội tạng đang được ứng dụng tại bệnh viện là phương pháp can thiệp ít xâm lấn, an toàn và hiệu quả; giúp người bệnh bảo toàn tối đa cơ quan nội tạng bị tổn thương, tránh được đại phẫu tốn kém, ảnh hưởng sức khỏe người bệnh.

Qua trường hợp vỡ thận của bệnh nhân K., bác sĩ Diễn khuyến cáo khi người bệnh gặp chấn thương nguy hiểm ở các cơ quan nội tạng do tai nạn thì cần phải đến ngay các cơ quan y tế để được khám và điều trị kịp thời.