Cứu sống kỳ diệu cô gái bị tai nạn ghe đứt đôi dạ dày, tụy, vỡ gan

Tai nạn gây chấn thương "rợn người"

Ngày 14.1, BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện phẫu thuật khẩn cấp, cứu sống bệnh nhân bị tai nạn, chấn thương bụng kín với các tổn thương đứt đôi dạ dày, vỡ đứt đôi tụy, vỡ gan, nguy cơ tử vong rất cao.

Trước đó, nữ bệnh nhân N. T. C. T. (26 tuổi, ngụ H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) đi ghe máy không may gặp tai nạn giao thông đường thủy bị kẹt giữa mũi thuyền và cột bê tông dẫn đến chấn thương nặng phần bụng. Bệnh nhân được cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ với tình trạng niêm nhợt, da xanh, huyết áp thấp, mạch nhanh khó bắt, bụng chướng, đau nhiều ngực bụng.

Bệnh nhân được hồi sức tích cực thở oxy, truyền dịch, truyền máu… Xác định bệnh nhân bị sốc mất nhiều máu do chấn thương bụng kín có tổn thương tạng đang chảy máu cấp nên các bác sĩ thực hiện quy trình báo động đỏ, bỏ qua mọi thủ tục hành chính bệnh nhân vừa được hồi sức vừa chuyển lên phòng mổ. Một lượng máu và các chế phẩm máu lớn cũng đã được huy động kịp thời để cấp cứu bệnh nhân.

Ê kíp phẫu thuật gồm BS.CK2 Trương Thanh Sơn, ThS.BS Lê Minh Toàn, BS.CK1 Danh Phạm Thái Kiên, Khoa Ngoại Tổng hợp; ThS.Bs Lý Thị Băng Thanh, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức thực hiện ca mổ cho bệnh nhân. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã ghi nhận ổ bụng bệnh nhân có khoảng 1,5 lít dịch tiêu hóa và máu loãng, tiến hành hút dịch, rửa sạch ổ bụng. Ê kíp đã nhanh chóng xử trí các tổn thương như vỡ gan hạ phân thùy 3 khoảng 3 cm, thực hiện đốt cầm máu. Nặng nề hơn, chấn thương dạ dày bị đứt đôi ngay môn vị buộc phải cắt một phần dạ dày (ống môn vị), đóng mõm tá tràng. Ngoài ra bệnh nhân còn bị vỡ đứt đôi thân tụy, phải cắt một phần tụy dập, hoại tử, đóng đầu tụy, đem ruột non nối với thân tụy, nối dạ dày - ruột, rửa sạch ổ bụng, dẫn lưu theo dõi.

Quá trình phẫu thuật, bệnh nhân đã được truyền 10 đơn vị máu và chế phẩm máu. Thời gian phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ. Sau phẫu thuật, quá trình hồi sức gặp rất nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực của các bác sĩ, tình trạng bệnh nhân đã dần ổn định và tiến triển tốt dần.





Đến chiều 14.1, tình trạng bệnh nhân tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định, không sốt, bụng chướng nhẹ, đang được tiếp tục theo dõi, điều trị và chăm sóc tại Khoa Ngoại Tổng hợp.

Quy trình báo động đỏ cứu bệnh nhân

Theo BS.CK2 Trương Thanh Sơn (phẫu thuật viên chính), Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, thương tổn các tạng trong ổ bụng gây ra bởi chấn thương hay vết thương là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp. Bệnh nhân có thể tử vong vì mất máu, hoặc nhiễm trùng ổ bụng và suy đa cơ quan sẽ rất cao nếu các thương tổn này không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời.

Nguyên nhân chấn thương bụng kín thường gặp nhất là tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt... Ngoài chấn thương bụng kín, nạn nhân thường vào viện với nhiều chấn thương khác như sọ não, lồng ngực...

Trong chấn thương bụng kín, tạng đặc thường bị thương tổn nhiều hơn tạng rỗng như gan, lách, tụy… có thể bị vỡ do va chạm vào bờ sườn, cột sống gây ra chảy máu, rò rỉ dịch mật, dịch tụy vào trong ổ bụng. Dạ dày, ruột, bàng quang có thể bị vỡ do thay đổi đột ngột áp lực trong ổ bụng nhất là khi đang căng đầy vào thời điểm bị chấn thương, gây ra viêm phúc mạc. Các tạng cũng có thể bị tổn thương do bị đứt, rách khỏi các mạc treo, tiên lượng thường rất nặng trên bệnh nhân đa thương.

BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận xử trí cấp cứu thành công nhiều trường hợp chấn thương bụng kín, vết thương thấu bụng nguy kịch nhờ kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện và sự nỗ lực của các bác sĩ. Quy trình báo động đỏ là tối ưu hóa nguồn lực và thời gian “vàng” để cứu sống bệnh nhân, đã có nhiều bệnh nhân đa chấn thương nặng, phức tạp với nguy cơ tử vong cao được cứu sống khi thực hiện quy trình báo động đỏ.