5 bí quyết chống lão hóa mà các chuyên gia sử dụng

Và trong một số trường hợp, thậm chí có thể đảo ngược các dấu hiệu lão hóa mà bạn có thể bắt đầu làm ngay hôm nay, ngay tại nơi bạn đang ở.

Đây là 5 bí quyết chống lão hóa mà các chuyên gia tự áp dụng, theo Eat This, Not That!

1. Giấc ngủ chất lượng

Ngủ là khi toàn bộ cơ thể làm sạch và nạp năng lượng cho các hệ thống của nó, từ não đến da để miễn dịch. Không hấp thụ đủ có thể khiến bạn già đi nhanh hơn.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Columbia (Mỹ) cho biết: “Thiếu ngủ hoặc không đủ giấc khiến chúng ta có nguy cơ bị lão hóa sớm, tai nạn giao thông và các vấn đề về y tế, từ trầm cảm đến tiểu đường và bệnh tim”.

"Ngủ có lẽ là mẹo chống lão hóa số 1 của tôi", y tá kiêm chuyên gia chăm sóc da Nancy Pellegrino gần đây đã nói với Yahoo Life.

Ngủ bao nhiêu thì đủ? Mọi người nên biết là cần từ 7 đến 9 giờ ngủ chất lượng mỗi đêm.

2. Tập luyện sức bền

Rèn luyện sức đề kháng là chìa khóa để duy trì mật độ xương và khối lượng cơ nạc, cả hai đều suy giảm theo tuổi tác. Điều này có thể được thực hiện với tập tạ tự do, tập với máy hoặc trọng lượng cơ thể của chính bạn.

Trường hợp điển hình: Tiến sĩ Stuart McGill, giáo sư danh dự về cơ sinh học cột sống tại Đại học Waterloo (Canada).

Ông ở độ tuổi 60, đã thay khớp háng và nghiên cứu những cách tốt nhất để tập thể dục nhằm ngăn chặn tác động của lão hóa.

Ông chia sẻ rằng ông không “bơm” sắt; ông thực hiện các bài tập rèn luyện sức mạnh như đẩy, kéo, nhào, nâng, hạ và mang vác, theo Eat This, Not That!

3. Nhận đủ vitamin D

Vitamin D rất quan trọng đối với sức khỏe của xương - nó giúp xương hấp thụ canxi. Nếu không được cung cấp đủ, bạn có thể mắc chứng loãng xương, một căn bệnh mà xương mất mật độ và dễ bị gãy hơn.

Thêm vào đó, "Vitamin D - hoạt động như một hormone trong cơ thể bạn - có tác động tích cực đến hệ thống miễn dịch và thậm chí có thể giúp bù đắp một số vấn đề miễn dịch liên quan đến tuổi tác", Alan Mensch, bác sĩ của Bệnh viện Northwell Health's Plainview và Syosset ở New York (Mỹ) cho biết.





Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, cho biết ông uống vitamin D bổ sung hằng ngày, theo Eat This, Not That!

4. Giảm lượng đường hấp thụ

Khi tiêu thụ quá mức, đường liên kết với collagen và elastin, hai loại protein trong da của chúng ta giúp giữ cho làn da của chúng ta trông săn chắc và tươi trẻ.

Điều này tạo ra các sản phẩm cuối glycation tiên tiến (hoặc AGEs), làm hỏng collagen và elastin và thực sự ngăn cơ thể sửa chữa chúng.

"Bánh donut không phải là chìa khóa dẫn đến suối nguồn của tuổi trẻ", Mona Gohara, bác sĩ da liễu và là phó giáo sư lâm sàng về da liễu tại Trường Y Yale (Mỹ), cho biết.

"Da là một cơ quan. Vì vậy, chúng ta nên ăn cho da cũng như ăn cho tim và não của chúng ta". Lưu ý rằng: Giảm tiêu thụ đường thêm vào.

Các nguồn phổ biến nhất chứa nhiều đường: Đồ uống có đường và thực phẩm chế biến sẵn. Hãy tập trung vào chế độ ăn uống lành mạnh với trái cây và rau quả và protein nạc.

5. Tập thể dục thường xuyên

Hoạt động thể chất có thể khiến bạn trông trẻ hơn. Học viện Da liễu Mỹ cho biết: “Kết quả từ một số nghiên cứu cho thấy tập thể dục vừa phải có thể cải thiện tuần hoàn và tăng cường hệ miễn dịch. Điều này có thể mang lại cho làn da vẻ ngoài trẻ trung hơn".

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Cell Metabolism cho thấy rằng việc tập luyện cường độ cao ngắt quãng (HIIT) có thể đảo ngược sự lão hóa của tế bào và cơ bắp ở người lớn tuổi.

"Dựa trên tất cả những gì chúng tôi biết, không có gì thay thế cho các chương trình tập thể dục này khi nói đến việc trì hoãn quá trình lão hóa", Sreekumaran Nair, bác sĩ, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Bác sĩ Nair nói thêm: Chúng tôi khuyến khích mọi người tập thể dục thường xuyên, và thông điệp về nhà dành cho người lớn tuổi là tập luyện cường độ cao có giám sát có lẽ là tốt nhất, bởi vì, cả về mặt chuyển hóa và ở cấp độ phân tử, nó mang lại nhiều lợi ích nhất, theo Eat This, Not That!