Cứu sống mẹ con sản phụ mắc hội chứng HELLP nguy hiểm sau 3 giờ nhập viện

Ngày 20.7, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, bệnh viện này vừa cứu sống sản phụ mắc hội chứng HELLP và thai nhi 38 tuần, hiện tại sức khỏe mẹ và bé ổn định đã được xuất viện về nhà.

Trước đó, sản phụ Đ.T.C.H (32 tuổi) mang thai lần hai, thai 38 tuần, nhập viện vì đau trằn bụng. Trong thai kỳ, sản phụ khám thai chưa đều; từ tuần thai thứ 28 đã được phát hiện tăng huyết áp nhưng chưa được theo dõi và điều trị đầy đủ.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Văn Út, Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long thăm khám cho chị H. sau phẫu thuật thành công Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khi nhập viện, sản phụ tỉnh, huyết áp 150/100 mmHg, có phù ngoại biên nhưng không đau vùng thượng vị hoặc hạ sườn phải; tim thai 140 lần/phút, chưa có dấu hiệu chuyển dạ.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận số lượng tiểu cầu của sản phụ giảm còn khoảng 60 G/L; men gan tăng; siêu âm phát hiện thai chậm tăng trưởng trong tử cung, cân nặng ước tính khoảng 2.400 gram.

Trên cơ sở kết hợp diễn biến lâm sàng, tiền sử giảm tiểu cầu mạn tính, ê kíp chẩn đoán tiền sản giật có dấu hiệu nặng, biến chứng hội chứng HELLP; đồng thời đánh giá nguy cơ xuất huyết và các nguyên nhân giảm tiểu cầu liên quan.

Chỉ khoảng 3 giờ sau khi nhập viện, sản phụ được mổ lấy thai. Bé trai chào đời với cân nặng hơn 2.300 gram, được theo dõi và chăm sóc sau sinh. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, cầm máu tốt và không ghi nhận biến chứng trong quá trình phẫu thuật.

HELLP là một biến chứng nặng trong thai kỳ

Theo các bác sĩ, HELLP là một biến chứng nặng trong thai kỳ, đặc trưng bởi 3 nhóm bất thường tán huyết; tăng men gan; giảm tiểu cầu. Bệnh có thể tiến triển nhanh và gây nhiều biến chứng nghiêm trọng như sản giật, rối loạn đông máu, xuất huyết, suy gan, suy thận, nhau bong non, đột quỵ hoặc đe dọa tính mạng của mẹ và thai nhi.

Đáng lưu ý, người bệnh không phải lúc nào cũng có đầy đủ các triệu chứng điển hình. Một số thai phụ vẫn tỉnh táo, không đau đầu hoặc không đau vùng thượng vị nhưng đã có tổn thương cơ quan trên xét nghiệm. Các bác bác sĩ khuyến cáo, thai phụ cần khám thai định kỳ và đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu bất thường.