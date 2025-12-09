Cứu sống thanh niên bị nang giả tụy 'khủng' bằng kỹ thuật hiện đại

Nang "khủng" hành hạ sau viêm tụy

Sáng 9.12, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh nhân được can thiệp thành công ca nang giả tụy "khủng" bằng kỹ thuật nội soi siêu âm đặt stent LAMS là anh P.T.N. (30 tuổi, ở TP.Cần Thơ).

Trước đó, anh N. nhập viện trong tình trạng đau bụng lan tỏa, bụng chướng nhẹ và nôn ói liên tục… Bệnh nhân có tiền sử viêm tụy kéo dài nhiều năm và phải thường xuyên nhập viện điều trị, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Ê kíp bác sĩ thực hiện nội soi siêu âm đặt stent LAMS cho bệnh nhân ẢNH: ĐT

Qua kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT Scan), các bác sĩ phát hiện một khối tổn thương dạng nang dịch nằm cạnh tụy, sát thành dạ dày. Khối nang có kích thước rất lớn, lên tới 9 x 11 cm, gây chèn ép khiến đại tràng dày thành và các quai ruột non giãn, ứ đọng dịch.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, ê kíp bác sĩ quyết định không mổ mở mà lựa chọn phương án tối ưu nhất là dẫn lưu nang giả tụy bằng kỹ thuật đặt stent LAMS dưới hướng dẫn của máy nội soi siêu âm (EUS). Nhờ khả năng quan sát tổn thương ở độ phân giải cao của hệ thống EUS, các bác sĩ đã định vị chính xác vị trí cần can thiệp. Bác sĩ sử dụng kim chuyên dụng chọc vào nang, luồn dây dẫn và dùng dụng cụ cắt (cytotome) để mở đường vào thành nang.

Ngay sau đó, stent LAMS (Lumen-Apposing Metal Stent) được đưa vào và bung ra, tạo đường thông trực tiếp giữa nang và dạ dày. Ngay khi stent mở, dịch nang màu vàng chanh lập tức được giải áp chảy ra. Toàn bộ quá trình can thiệp diễn ra nhanh chóng trong khoảng 20 phút. Đến sáng 9.12, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, da niêm hồng, bụng mềm, giảm đau rõ rệt và các chỉ số sinh hiệu ổn định.

Ít xâm lấn, giúp người bệnh mau hồi phục

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Khắc Nam, Phó trưởng Khoa Ngoại tổng hợp cho biết, nang giả tụy là biến chứng thường gặp sau viêm tụy cấp hoặc mạn tính. Triệu chứng thường gặp gồm đau thượng vị, buồn nôn, nôn, sụt cân, có thể kèm sốt, vàng da hoặc dấu hiệu chèn ép cơ quan lân cận. Nếu không xử lý kịp thời, nang tụy này có thể gây nhiễm trùng, xuất huyết, tắc ruột, thậm chí vỡ vào ổ bụng đe dọa tính mạng.

Sau khi được can thiệp bằng nội soi siêu âm đặt stent LAMS, bệnh nhân đã hồi phục ẢNH: ĐT

Trong khi đó, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Trưởng khoa Nội soi, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ nhấn mạnh: Việc ứng dụng stent LAMS dưới hướng dẫn của EUS là một bước tiến nổi bật. So với phẫu thuật mở, phương pháp này ít xâm lấn, giúp giảm đau tối đa, rút ngắn thời gian hồi phục và hạn chế các biến chứng hậu phẫu. Thành công của ca can thiệp trên không chỉ cứu sống bệnh nhân viêm tụy trẻ tuổi mà còn mở ra cơ hội điều trị hiệu quả cao cho các bệnh nhân mắc bệnh lý mật tụy phức tạp ở miền Tây.