Cứu sống trẻ bị ong đốt 35 mũi nguy kịch

Sau khi bị ong vò vẽ đốt 35 mũi, trẻ than đau nhiều, mệt nên được đưa đến bệnh viện địa phương. Tại đây trẻ diễn tiến suy hô hấp, sốc, vàng da vàng mắt, tiểu ít..., được chẩn đoán phản vệ độ 3 do ong đốt, tổn thương đa cơ quan, suy thận cấp, suy hô hấp, sốc, tổn thương gan mức độ nặng, xuất huyết tiêu hóa. Xét nghiệm men gan tăng cao.

Trẻ được cho thở máy, dịch truyền, kháng sinh, hội chẩn trực tuyến với bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để được hướng dẫn thực hiện kỹ thuật lọc máu liên tục và kỹ thuật thay huyết tương cho bệnh nhân. Tuy nhiên, tình trạng trẻ không cải thiện, diễn tiến phức tạp nên được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố điều trị tiếp.

Ngày 9.10, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết trẻ được chuyển đến trong tình trạng li bì, niêm hồng, phù toàn thân, vàng da vàng mắt, tiểu ít màu vàng sậm. Trên cơ thể bé có khoảng 35 vết ong đốt, đầu mặt cổ, ngực, tay chân có vài nốt đốt có hoại tử trung tâm. Xét nhiệm trẻ có biểu hiện toan hóa máu, tổn thương thận, gan...

Trẻ được cho thở máy, dịch truyền, dùng vận mạch, kháng sinh, vitamin K1, hỗ trợ gan, hội chẩn ê kíp lọc máu, tiến hành lọc máu cho trẻ và tiếp tục theo dõi điều trị tại khoa hồi sức tích cực.

Trẻ trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố ẢNH: BSCC

Kết quả sau hơn 3 tuần điều trị với 10 đợt lọc máu liên tục, 3 đợt thay huyết tương, tình trạng trẻ cải thiện dần, tiểu khá, cai được máy thở, chức năng gan thận trở về bình thường. Đây là trường hợp trẻ ong đốt suy đa cơ quan nặng được cứu sống nhờ phối hợp 2 bệnh viện và chuyển giao kỹ thuật lọc máu liên tục và thay huyết tương từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho bệnh viện bạn.

Khai thác bệnh sử được biết , trẻ A.T là một trong 3 trẻ bị ong đốt khi đi về nhà. Một bạn bị ong đốt nhiều tử vong và một bạn khác ong đốt vài mũi bệnh cảnh nhẹ, được điều trị tại bệnh viện địa phương. Nguyên nhân là có một bạn lớn khác trong nhóm lấy đá chọi tổ ong trên cây làm ong bay ra tấn công.

Phụ huynh nên hướng dẫn trẻ em không lại gần, không chọc phá tổ ong, tránh tiếp xúc với những khu vực có ong sinh sống ẢNH MINH HỌA: AI

Biện pháp phòng ngừa ong đốt

Qua sự việc này, bác sĩ Tiến lưu ý đến các phụ huynh các biện pháp phòng ngừa ong đốt, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Thường xuyên phát quang khu vực xung quanh nhà và vườn, đảm bảo không có tổ ong ẩn nấp. Hướng dẫn trẻ em không lại gần, không chọc phá tổ ong, tránh tiếp xúc với những khu vực có ong sinh sống. Khi đi dã ngoại hoặc vào rừng, người dân nên tránh mặc quần áo sặc sỡ và sử dụng nước hoa vì có thể thu hút ong.

"Ong vò vẽ đốt có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt đối với trẻ em. Do đó, người dân cần thận trọng và có các biện pháp phòng ngừa để tránh xảy ra những tình huống đáng tiếc tương tự", bác sĩ nhấn mạnh.