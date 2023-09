Cứu thành công thanh niên 22 tuổi nhảy cầu Sài Gòn trong đêm

Ngày 21.9, thông tin từ Đội Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ trên sông, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07) Công an TP.HCM, đơn vị vừa bàn giao anh Nguyễn Phúc Vỹ H. (22 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) cho Công an P.22, Q.Bình Thạnh.

Anh H. được đưa lên thuyền cứu hộ CÔNG AN CUNG CẤP

Đại diện Công an P.22, Q.Bình Thạnh xác nhận, đã tiếp nhận một nam thanh niên 22 tuổi, là nạn nhân trong vụ nhảy cầu Sài Gòn vào tối 20.9. Qua làm việc, bước đầu anh này khai do buồn chuyện gia đình nên nghĩ quẩn. Công an phường đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, xử lý theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 20.9, người dân lưu thông qua cầu Sài Gòn thì phát hiện anh H. có nhiều dấu hiệu bất thường. Lúc này, nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống sông Sài Gòn.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ trên sông nhanh chóng điều 1 thuyền máy cùng 6 chiến sĩ cán bộ tới hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu được người bị nạn.

"Thời điểm đưa lên thuyền cứu hộ, tinh thần người này còn hoảng loạn, sức khỏe tốt. Chúng tôi đã tìm hiểu câu chuyện của nạn nhân và hết lòng khuyên bảo", một chiến sĩ trong đội cứu nạn cho hay.

Nam thanh niên nhảy cầu Sài Gòn sau đó được bàn giao cho Công an P.22, Q.Bình Thạnh để tiếp tục xử lý theo quy định.