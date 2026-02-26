Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cựu thành viên 365 nhắc về giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp

An Hạ
An Hạ
26/02/2026 08:27 GMT+7

Trong 'Đệ nhất mưu sinh', Will - cựu thành viên nhóm nhạc 365 đã có những trải lòng về quãng thời gian bế tắc trong sự nghiệp, đồng thời chia sẻ cảm nhận sau những trải nghiệm lao động thực tế cùng người dân.

Tham gia chương trình thực tế Đệ nhất mưu sinh, Will cùng diễn viên Huy Khánh trực tiếp trải nghiệm nghề làm tàu hũ ky thuộc làng nghề Mỹ Hòa. Tại đây, cựu thành viên nhóm nhạc 365 trực tiếp tham gia các công đoạn sản xuất như vác củi, đẩy xe than, đứng cạnh lò ở nhiệt độ cao để vớt váng đậu.

- Ảnh 1.

Sau thời kỳ hoạt động sôi nổi, sự nghiệp của cựu thành viên 365 từng có giai đoạn chững nhịp

Ảnh: FBNV

Đối mặt với áp lực công việc chân tay, nam ca sĩ 8X không giấu được sự xúc động khi chứng kiến tinh thần làm việc của người dân. Anh chia sẻ: “Thật ra tôi có quãng thời gian 2 năm bị đứng lại, tôi không biết làm thế nào để mình vượt qua được giai đoạn đó. Nhưng khi tham gia chương trình này, tôi hiểu rằng những khó khăn của mình thực sự không là gì hết. Ở ngoài kia, có nhiều công việc còn cực khổ hơn mình rất nhiều”.

Hình ảnh những cô chú lớn tuổi miệt mài gói tàu hũ ky mỗi ngày khiến nam ca sĩ thêm trăn trở về những lần bản thân từng nản lòng. “Nhiều cô chú lớn tuổi rồi nhưng một ngày họ phải gói 100kg tàu hũ ky. Trong khi tôi và anh Huy Khánh ngồi gói có khoảng 3kg thôi là đã thấy đau lưng, thấy mệt rồi. Chứng kiến cảnh đó, tôi nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa”, cựu thành viên nhóm nhạc 365 bộc bạch.

Cựu thành viên 365 nhắc về giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp - Ảnh 2.

Khoảnh khắc lắng đọng của nam ca sĩ trong chương trình

Ảnh: Chụp màn hình

Will sau khi 365 tan rã

Will tên thật là Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1989. Anh bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật chuyên nghiệp từ năm 2010 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam 365, dưới sự dẫn dắt của đả nữ Ngô Thanh Vân. Trong suốt 6 năm hoạt động, nhóm tạo tiếng vang với loạt bản hit như Bống bống bang bang, Hai cô tiên, Và như thế...

Sau khi nhóm tan rã vào năm 2016, Will bắt đầu con đường solo và nhanh chóng gặt hái thành công với bản hit trong bộ phim Em chưa 18. Bên cạnh âm nhạc, anh còn lấn sân sang điện ảnh với các vai diễn trong Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Em chưa 18, Dạ cổ hoài lang và đảm nhận vai trò người dẫn chương trình cho nhiều gameshow giải trí. 

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang sân khấu, nam ca sĩ thừa nhận bản thân đã có những giai đoạn rơi vào trạng thái mất phương hướng, đặc biệt là trong khoảng thời gian hai năm 2024 và 2025 sự nghiệp bị đình trệ. Nam ca sĩ thẳng thắn thừa nhận mình vẫn may mắn so với nhiều người, đồng thời xem trải nghiệm này như một cách tự cân bằng tinh thần sau giai đoạn chững lại.

